Курорт «Роза Хутор» поделился опытом на форуме «Экосистема устойчивого развития»

Директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов рассказал о методах цифрового моделирования в туристко-рекреационной деятельности

Особый интерес вызвала дискуссия, посвященная использованию информационных технологий в отрасли природного туризма. Директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов рассказал о методах цифрового моделирования в туристко-рекреационной деятельности.

В Санкт-Петербурге прошел форум «Экосистема устойчивого развития 2025». Мероприятие стало площадкой, где передовые научные исследования встречаются с реальной бизнес-практикой. В форуме участвовали больше 150 экспертов отрасли и представителей студенческого сообщества.

«Современные методы цифрового моделирования позволяют довольно точно рассматривать, а главное прогнозировать развитие и состояние туристско-рекреационной деятельности и окружающей среды на природной территории. Анализ данных о пребывании и передвижении людей для формирования динамических моделей помогает эффективно решать задачи проектирования и эксплуатации туристской инфраструктуры, операционной деятельности, обеспечения безопасности туристов, последствия воздействия на экологию. Уверен, что за этой технологией будущее индустрии путешествий к природным красотам», — считает Дмитрий Колосов.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ минприроды РФ Алексей Тихненко подчеркнул, что необходимо внедрять риск-ориентированный подход к охране окружающей среды, быстро определять и вовремя реагировать на потенциальные угрозы.

«Необходимо создавать прозрачные правила, которые стимулируют вложения инвесторов и учитывают экологические и социальные аспекты. Только таким образом можно развивать инфраструктуру, чтобы и бизнес был в плюсе, и туристы получали качественный сервис, и природа была сохранена», — заявила главный эксперт департамента инженерно-технического сопровождения и архитектуры Туризм.рф Елена Белецкая.

Участники форума отметили необходимость тесного взаимодействия вузов, профильных компаний и госорганов. Это позволит принимать решения по улучшению качества жизни людей и бережного использования природных ресурсов.

Ранее «Роза Хутор» и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве с целью поддержки сообщества профессионалов и молодых специалистов в области устойчивого развития.