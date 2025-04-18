В Краснодарском крае в пасхальные выходные потеплеет до 25 °С

Синоптики рассказали о погоде 19-20 апреля. В регионе будет тепло и малооблачно

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 19-20 апреля ожидается переменная облачность. Осадков не будет, только к концу выходных местами пройдет небольшой дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью — 6-11 °С, в юго-восточных предгорных районах — 2-7 °С. Днем 19 апреля потеплеет до 25 °С, а 20 апреля будет чуть прохладней — 17-22 °С. В горах ночью — 0-5 °С, днем — 7-12 °С.



На Черноморском побережье ночью — 8-13 °С. Днем 19 апреля — 20-25 °С, 20 апреля — 13-18 °С.



В Краснодаре температура воздуха ночью — 6-8 °С. 19 апреля днем воздух прогреется до 24 °С, а 20 апреля — максимум до 20 °С.