В Краснодарском крае в пасхальные выходные потеплеет до 25 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде 19-20 апреля. В регионе будет тепло и малооблачно

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 19-20 апреля ожидается переменная облачность. Осадков не будет, только к концу выходных местами пройдет небольшой дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. 

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Температура воздуха ночью — 6-11 °С, в юго-восточных предгорных районах — 2-7 °С. Днем 19 апреля потеплеет до 25 °С, а 20 апреля будет чуть прохладней — 17-22 °С. В горах ночью — 0-5 °С, днем — 7-12 °С.

На Черноморском побережье ночью — 8-13 °С. Днем 19 апреля — 20-25 °С, 20 апреля — 13-18 °С.

В Краснодаре температура воздуха ночью — 6-8 °С. 19 апреля днем воздух прогреется до 24 °С, а 20 апреля — максимум до 20 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 22 и 24 апреля ожидаются магнитные бури.

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