До 30 апреля 2025 года: кому нужно отчитаться о доходах за 2024 год и как это сделать

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ИФНС России №1 по Краснодару объяснила, кто обязан уплатить НДФЛ за 2024 год и как это сделать

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, уплачивается автоматически — его удерживают с заработной платы. Но в некоторых случаях физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.

ИФНС России №1 по Краснодару напоминает: если в 2024 году вы получили доходы, налог по которым не удержал налоговый агент, необходимо до 30 апреля 2025 года подать декларацию 3-НДФЛ. Уплатить налог нужно до 15 июля 2025 года. Рассказываем, кто обязан отчитаться и как это сделать.

Кому нужно сдать декларацию

Подать 3-НДФЛ обязаны те, кто получил в 2024 году:

  • доходы по договорам гражданско-правового характера (например, разовые подряды) от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;
  • доходы от сдачи в аренду любого имущества (квартиры, гаража) от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;
  • прибыль от продажи имущества (квартиры, машины, долей), если оно находилось в собственности менее минимального предельного срока владения (подробнее о сроках), или от переуступки прав требования;
  • выигрыши в азартных играх (менее 15 000 рублей — от операторов лотерей, букмекерских контор, тотализаторов, любые суммы — от организаторов азартных игр, не связанных с букмекерами).
  • подарки от неблизких родственников (недвижимость, транспорт, акции, доли).

Как подать декларацию

  • Онлайн — через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru или портал «Госуслуги».
  • Лично — в налоговой инспекции или МФЦ.
  • Почтой — заказным письмом с описью вложения.

Сформировать декларацию поможет программа «Декларация 2024» на сайте налоговой.

После отправки декларации налог нужно заплатить до 15 июля 2025 года.

Проверить, нужно ли вам сдавать 3-НДФЛ, и заполнить документы можно бесплатно в личном кабинете на сайте ФНС — nalog.gov.ru.

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