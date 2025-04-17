До 30 апреля 2025 года: кому нужно отчитаться о доходах за 2024 год и как это сделать

ИФНС России №1 по Краснодару объяснила, кто обязан уплатить НДФЛ за 2024 год и как это сделать

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, уплачивается автоматически — его удерживают с заработной платы. Но в некоторых случаях физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.

ИФНС России №1 по Краснодару напоминает: если в 2024 году вы получили доходы, налог по которым не удержал налоговый агент, необходимо до 30 апреля 2025 года подать декларацию 3-НДФЛ. Уплатить налог нужно до 15 июля 2025 года. Рассказываем, кто обязан отчитаться и как это сделать.