До 30 апреля 2025 года: кому нужно отчитаться о доходах за 2024 год и как это сделать
ИФНС России №1 по Краснодару объяснила, кто обязан уплатить НДФЛ за 2024 год и как это сделать
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, уплачивается автоматически — его удерживают с заработной платы. Но в некоторых случаях физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.
ИФНС России №1 по Краснодару напоминает: если в 2024 году вы получили доходы, налог по которым не удержал налоговый агент, необходимо до 30 апреля 2025 года подать декларацию 3-НДФЛ. Уплатить налог нужно до 15 июля 2025 года. Рассказываем, кто обязан отчитаться и как это сделать.
Кому нужно сдать декларацию
Подать 3-НДФЛ обязаны те, кто получил в 2024 году:
- доходы по договорам гражданско-правового характера (например, разовые подряды) от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;
- доходы от сдачи в аренду любого имущества (квартиры, гаража) от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;
- прибыль от продажи имущества (квартиры, машины, долей), если оно находилось в собственности менее минимального предельного срока владения (подробнее о сроках), или от переуступки прав требования;
- выигрыши в азартных играх (менее 15 000 рублей — от операторов лотерей, букмекерских контор, тотализаторов, любые суммы — от организаторов азартных игр, не связанных с букмекерами).
- подарки от неблизких родственников (недвижимость, транспорт, акции, доли).
Как подать декларацию
- Онлайн — через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru или портал «Госуслуги».
- Лично — в налоговой инспекции или МФЦ.
- Почтой — заказным письмом с описью вложения.
Сформировать декларацию поможет программа «Декларация 2024» на сайте налоговой.
После отправки декларации налог нужно заплатить до 15 июля 2025 года.
Проверить, нужно ли вам сдавать 3-НДФЛ, и заполнить документы можно бесплатно в личном кабинете на сайте ФНС — nalog.gov.ru.