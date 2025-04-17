За год стоимость кулича в Краснодарском крае увеличилась на 17%. Сколько теперь стоит пасхальная выпечка?

Эксперты выяснили, во сколько в 2025 году обойдется приготовление пасхального кулича

17 апреля «РБК Краснодар» сообщил, что стоимость пасхального кулича в регионе в 2025 году выросла на 16,89%. Увеличение обусловлено ростом цен на сливочное масло и творог.

Выпечка весом 1,1 кг обойдется в среднем в 272,7 рублей. Больше всего из традиционных пасхальных изделий подорожала творожная пасха — на 19,9%. В среднем такой кулич весом 0,9 кг стоит 467,3 рублей.

Изделие на кефире подорожало на 15,4% — до 268,4 рублей за 1,2 кг. Единственный вид выпечки, который подешевел, — кулич на растительном масле и воде. Его приготовление стоит 109,5 рублей за 0,9 кг (-1,7%).