За год стоимость кулича в Краснодарском крае увеличилась на 17%. Сколько теперь стоит пасхальная выпечка?
Эксперты выяснили, во сколько в 2025 году обойдется приготовление пасхального кулича
17 апреля «РБК Краснодар» сообщил, что стоимость пасхального кулича в регионе в 2025 году выросла на 16,89%. Увеличение обусловлено ростом цен на сливочное масло и творог.
Выпечка весом 1,1 кг обойдется в среднем в 272,7 рублей. Больше всего из традиционных пасхальных изделий подорожала творожная пасха — на 19,9%. В среднем такой кулич весом 0,9 кг стоит 467,3 рублей.
Изделие на кефире подорожало на 15,4% — до 268,4 рублей за 1,2 кг. Единственный вид выпечки, который подешевел, — кулич на растительном масле и воде. Его приготовление стоит 109,5 рублей за 0,9 кг (-1,7%).
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Также стало известно, что 18% жителей Краснодарского края выпекают куличи сами, 50% респондентов предпочитают приобретать готовые. Еще 31% сочетают покупку с личным кулинарным творчеством, 2% обходятся вообще без пасхальных изделий. Такие данные приводит сервис «Авито».
Продажи куличей ручной работы за год выросли в два раза, а их средняя цена составила 500 рублей. Творожные пасхи обойдутся в 650 рублей, со вкусом фисташки с малиной — 1800 рублей. Также многие заказывают у кондитеров шоколадные яйца — их продажи выросли в три раза. Такой десерт в среднем стоит 600 рублей за штуку. Средняя цена дубайского кулича — 900 рублей.
В 2025 году выросли продажи пасхальной посуды и товаров для кухни: подставок ручной работы под яйца, тарелок, чашек, сервизов и столовых приборов с символикой праздника, скатертей и салфеток для сервировки, флористических композиций.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи.