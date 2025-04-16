Девелопер ТОЧНО поддержал забег «Движение вверх» на гору Собер-Баш
Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) стала партнером XV открытого первенства по горному бегу «Движение вверх»
Спортивное мероприятие состоялось 12 апреля в станице Убинской. Его организовала администрация Северского района.
В этом году на старт вышли более 300 бегунов из Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана, Томска и Санкт Петербурга. Забег включал шестикилометровый маршрут на гору Собер-Баш. По итогам пять человек из команды ТОЧНО завоевали призовые места.
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Также в этот день прошел чемпионат России по горному бегу среди ветеранов — этап Гран-при. На финише победителям вручили памятные награды с логотипом ТОЧНО.
Девелопер не раз выступал партнером спортивных инициатив региона. Так, в 2024 году ТОЧНО поддержала «Зеленый марафон» от Сбера, а на форуме «Движение» в Сочи организовала забег совместно с футболистом Алексеем Смертиным.
Первый забег «Движение вверх» состоялся в 2010 году. Всего в соревнованиях участвовали более 4 тыс. человек.
Гора Собер-Баш находится в 60 километрах от Краснодара. Здесь ГК ТОЧНО возведет круглогодичный экокурорт. Девелопер реализует новый проект по механизмам комплексного развития территорий.
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