Девелопер ТОЧНО поддержал забег «Движение вверх» на гору Собер-Баш

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) стала партнером XV открытого первенства по горному бегу «Движение вверх»

Спортивное мероприятие состоялось 12 апреля в станице Убинской. Его организовала администрация Северского района.

В этом году на старт вышли более 300 бегунов из Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана, Томска и Санкт Петербурга. Забег включал шестикилометровый маршрут на гору Собер-Баш. По итогам пять человек из команды ТОЧНО завоевали призовые места.

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Также в этот день прошел чемпионат России по горному бегу среди ветеранов — этап Гран-при. На финише победителям вручили памятные награды с логотипом ТОЧНО. 

Девелопер не раз выступал партнером спортивных инициатив региона. Так, в 2024 году ТОЧНО поддержала «Зеленый марафон» от Сбера, а на форуме «Движение» в Сочи организовала забег совместно с футболистом Алексеем Смертиным. 

Первый забег «Движение вверх» состоялся в 2010 году. Всего в соревнованиях участвовали более 4 тыс. человек.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Гора Собер-Баш находится в 60 километрах от Краснодара. Здесь ГК ТОЧНО возведет круглогодичный экокурорт. Девелопер реализует новый проект по механизмам комплексного развития территорий. 

Как писали Юга.ру, в Тихорецке возведут арт-объект в честь годовщины побратимства с белорусским городом Кобрин.

Бег Благоустройство ГК ТОЧНО горы Недвижимость Северский район Спорт Строительство

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