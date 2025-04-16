Девелопер ТОЧНО поддержал забег «Движение вверх» на гору Собер-Баш

Спортивное мероприятие состоялось 12 апреля в станице Убинской. Его организовала администрация Северского района. В этом году на старт вышли более 300 бегунов из Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана, Томска и Санкт Петербурга. Забег включал шестикилометровый маршрут на гору Собер-Баш. По итогам пять человек из команды ТОЧНО завоевали призовые места.

Также в этот день прошел чемпионат России по горному бегу среди ветеранов — этап Гран-при. На финише победителям вручили памятные награды с логотипом ТОЧНО.

Девелопер не раз выступал партнером спортивных инициатив региона. Так, в 2024 году ТОЧНО поддержала «Зеленый марафон» от Сбера, а на форуме «Движение» в Сочи организовала забег совместно с футболистом Алексеем Смертиным.



Первый забег «Движение вверх» состоялся в 2010 году. Всего в соревнованиях участвовали более 4 тыс. человек.