Из Сочи начнут летать прямые рейсы в турецкий Бодрум. Сколько стоят билеты и чем знаменит курорт?

Российская авиакомпания начинает полеты из Сочи в турецкий Бодрум. Билеты появились в продаже

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Сочи — в 5:30, посадка в Бодруме — в 8:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 9:00, прилет в Сочи — в 11:30. Время в пути составляет 2 часа 30 минут.

15 апреля пресс-служба авиакомпании «Азимут» сообщила , что перевозчик запускает с 7 июня прямые перелеты из Сочи в турецкий Бодрум.

Билет на рейс с вылетом 7, 14 и 21 июня из Сочи стоит от 20 тыс. 700 рублей. После этих дат полетной программы в Бодрум на сайте перевозчика нет.

Бодрум сравнивают с Грецией и Ибицей, а также называют самым европейским курортом Турции. Его берега омывает Эгейское море. Греческая атмосфера царит в Бодруме в архитектуре и природе.

Среди главных достопримечательностей Бодрума — замок Святого Петра, Галикарнасский мавзолей, античный театр, ворота Миндоса, старый город, музей искусств Зеки Мюрена, мечеть Меркез Адлие. Славится город и своими пляжами. Над многими из них развеваются «голубые флаги» — знак подтверждает чистоту воды и прибрежной линии, а также хорошую инфраструктуру.