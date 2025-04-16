Из Сочи начнут летать прямые рейсы в турецкий Бодрум. Сколько стоят билеты и чем знаменит курорт?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Российская авиакомпания начинает полеты из Сочи в турецкий Бодрум. Билеты появились в продаже

15 апреля пресс-служба авиакомпании «Азимут» сообщила, что перевозчик запускает с 7 июня прямые перелеты из Сочи в турецкий Бодрум.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Сочи — в 5:30, посадка в Бодруме — в 8:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 9:00, прилет в Сочи — в 11:30. Время в пути составляет 2 часа 30 минут.

Билет на рейс с вылетом 7, 14 и 21 июня из Сочи стоит от 20 тыс. 700 рублей. После этих дат полетной программы в Бодрум на сайте перевозчика нет.

  • © Скриншот с сайта booking.azimuth.ru
    © Скриншот с сайта booking.azimuth.ru

До 16 тыс. в одну сторону:

Бодрум сравнивают с Грецией и Ибицей, а также называют самым европейским курортом Турции. Его берега омывает Эгейское море. Греческая атмосфера царит в Бодруме в архитектуре и природе.

Среди главных достопримечательностей Бодрума — замок Святого Петра, Галикарнасский мавзолей, античный театр, ворота Миндоса, старый город, музей искусств Зеки Мюрена, мечеть Меркез Адлие. Славится город и своими пляжами. Над многими из них развеваются «голубые флаги» — знак подтверждает чистоту воды и прибрежной линии, а также хорошую инфраструктуру.

  • Бодрум © Автор Mehmet Cankaya, фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
    Бодрум © Автор Mehmet Cankaya, фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Напомним, из Сочи также доступны прямые рейсы в турецкие города Стамбул и Анталья.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание.

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