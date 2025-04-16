Краснодарцев приглашают на две субботние акции раздельного сбора отходов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

19 и 26 апреля в разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора мусора

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что экоцентр организует в Краснодаре две субботних акции отдельного сбора отходов.

19 апреля она пройдет в микрорайонах: 

  • Любимово по улице Командорской (остановка «Австрия») — с 10:00 до 11:00;
  • Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) — с 11:00 до 12:00;
  • Гидростроителей по улице Писателя Знаменского, 20 — с 13:00 до 14:00.

Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику:

А 26 апреля в районах:

  • Юбилейный по улице Рождественской Набережной, 15 — с 10:00 до 11:00;
  • Светлоград по улице Красных Партизан, 1М — с 10:30 до 11:30;
  • Фестивальный на улице Казбекской между домами 12 и 14 — с 11:00 до 12:00;
  • Авиагородок — с 11:30 до 12:30.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, 20 апреля в краснодарском экоцентре обсудят книгу о поведении и чувствах животных.

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Краснодарцев приглашают на две субботние акции раздельного сбора отходов
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