Краснодарцев приглашают на две субботние акции раздельного сбора отходов

19 и 26 апреля в разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора мусора

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что экоцентр организует в Краснодаре две субботних акции отдельного сбора отходов.



19 апреля она пройдет в микрорайонах: Любимово по улице Командорской (остановка «Австрия») — с 10:00 до 11:00;

Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) — с 11:00 до 12:00;

Гидростроителей по улице Писателя Знаменского, 20 — с 13:00 до 14:00.

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А 26 апреля в районах: Юбилейный по улице Рождественской Набережной, 15 — с 10:00 до 11:00;

Светлоград по улице Красных Партизан, 1М — с 10:30 до 11:30;

Фестивальный на улице Казбекской между домами 12 и 14 — с 11:00 до 12:00;

Авиагородок — с 11:30 до 12:30. Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.