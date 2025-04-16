Краснодарцев приглашают на две субботние акции раздельного сбора отходов
19 и 26 апреля в разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора мусора
Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что экоцентр организует в Краснодаре две субботних акции отдельного сбора отходов.
19 апреля она пройдет в микрорайонах:
- Любимово по улице Командорской (остановка «Австрия») — с 10:00 до 11:00;
- Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) — с 11:00 до 12:00;
- Гидростроителей по улице Писателя Знаменского, 20 — с 13:00 до 14:00.
Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику:
А 26 апреля в районах:
- Юбилейный по улице Рождественской Набережной, 15 — с 10:00 до 11:00;
- Светлоград по улице Красных Партизан, 1М — с 10:30 до 11:30;
- Фестивальный на улице Казбекской между домами 12 и 14 — с 11:00 до 12:00;
- Авиагородок — с 11:30 до 12:30.
Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.
Как писали Юга.ру, 20 апреля в краснодарском экоцентре обсудят книгу о поведении и чувствах животных.
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