Парковку в Краснодаре, где сгорели 17 машин, подожгли. Полиция возбудила уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»). Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция ищет подозреваемых, сообщили в УМВД по Краснодару.

16 апреля полиция Краснодара сообщила , что причиной пожара на подземной парковке стал умышленный поджог одного из автомобилей.

Напомним, в Краснодаре в ночь на 15 апреля произошел крупный пожар на подземной парковке в ЖК «Грин Парк» в микрорайоне Гидростроителей. Огонь распространился на площади 90 кв. метров. Пострадало 17 автомобилей: 13 сгорели полностью, еще четыре серьезно повреждены.

Жильцы винят управляющую компанию. Они сообщили, что на парковке нет камер видеонаблюдения, а система пожаротушения неисправна. В доме также не сработали вытяжки дыма, а после включения тревоги жильцы не могли покинуть территорию ЖК, так как магниты на дверях перестали работать.