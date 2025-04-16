Парковку в Краснодаре, где сгорели 17 машин, подожгли. Полиция возбудила уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Фото Константина Грибанова
    © Фото Константина Грибанова

Причиной крупного пожара на подземной парковке на Гидрострое стал умышленный поджог

16 апреля полиция Краснодара сообщила, что причиной пожара на подземной парковке стал умышленный поджог одного из автомобилей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»). Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция ищет подозреваемых, сообщили в УМВД по Краснодару.

В Краснодаре ввели противопожарный режим:

Напомним, в Краснодаре в ночь на 15 апреля произошел крупный пожар на подземной парковке в ЖК «Грин Парк» в микрорайоне Гидростроителей. Огонь распространился на площади 90 кв. метров. Пострадало 17 автомобилей: 13 сгорели полностью, еще четыре серьезно повреждены.

Жильцы винят управляющую компанию. Они сообщили, что на парковке нет камер видеонаблюдения, а система пожаротушения неисправна. В доме также не сработали вытяжки дыма, а после включения тревоги жильцы не могли покинуть территорию ЖК, так как магниты на дверях перестали работать.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре растенишная «Ботанка» вновь открыла магазин после крупного пожара, который произошел летом 2024 года.

Автомобили Краснодар МЧС парковки Пожары Происшествия

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