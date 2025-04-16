В Музейном дворике Краснодара пройдут бесплатные лекции о городской архитектуре

В Краснодаре состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню памятников и исторических мест (6+)

Старший научный сотрудник музея Людмила Никонова презентует экскурсионный маршрут «Звери в городе». Искусствовед и автор проекта «Осколки прошлого» Алексей Угольников расскажет историю краснодарских мозаик.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 18 апреля несколько лекций о символах и сохранившихся архитектурных деталях кубанской столицы. Мероприятие организовано при участии туристско-информационного центра и благотворительной организации «Добрый-Юг».

«Добрый-Юг» представит проект «Символы старого города», в котором люди с ментальными особенностями воплотили архитектурные элементы Краснодара в текстильные и керамические изделия. Общественная волонтерская организация «Том Сойер Фест Краснодар» расскажет о старинных дверях, сохранившихся в городе.

Начало в 17:00. Мероприятие пройдет в Музейном дворике по улице Красной, 13. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 218-97-77.