Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
Банк Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.
Открыв счет на пакете услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» можно получить:
- безлимитные бесплатные платежи на счета юрлиц и ИП;
- бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;
- бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Уралсиба).
Акция стартовала 14 апреля и будет действовать до 30 июня 2025 года включительно.
Узнать подробности об условиях акции «Отличное решение» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием.
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