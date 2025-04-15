Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCr8
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов

Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

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Открыв счет на пакете услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» можно получить:

  • безлимитные бесплатные платежи на счета юрлиц и ИП;
  • бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;
  • бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Уралсиба).

Акция стартовала 14 апреля и будет действовать до 30 июня 2025 года включительно.

Узнать подробности об условиях акции «Отличное решение» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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