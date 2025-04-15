Средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей. Какие машины подешевели?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики назвали автомобили, которые сильнее всего подешевели в первом квартале 2025 года в Краснодарском крае

Эксперты Авито Авто изучили средние цены новых и подержанных автомобилей, популярных среди пользователей платформы в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года.

По данным исследования, средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей. Среди брендов наибольшее падение цен показали китайские Chery (-6,4%) и OMODA (-4,2%).

Больше всего подешевел Chery Tiggo 4 Pro — до 2 100 000 рублей (на 14,6%). Также уменьшились цены на JAECOO J7 (9,6%) и OMODA C5 (5,6%). Chery Tiggo 7 Pro Max стал дешевле на 2,6%.

Средняя цена автомобиля с пробегом в Краснодарском крае — 930 000 рублей. Среди марок заметно доступнее стал бренд Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 6% от стоимости. Подешевели автомобили южнокорейской марки Kia (-3,9%) и японской Toyota (-3%).

Центр, район ж/д вокзала, Пашковка:

Цены на вторичном рынке тоже снизились. Наиболее выгодной по сравнению с предыдущим годом оказалась покупка Kia Rio: он подешевел на 9,1%. Доступнее стали Volkswagen Polo (-6,4%) и Hyundai Solaris (-4,5%). Цена снизилась и на автомобили LADA Granta (-2,7%), Toyota Camry (-2,4%) и LADA 4x4 (Нива) — на 2,2%.

Топ моделей по снижению средней цены, I кв. 2025 г. / I кв 2024 г., Россия, Краснодарский край, Авито Авто

Марка

Модель

Динамика средней цены

Средняя цена, руб.

Новые автомобили

Chery

Tiggo 4 Pro

-14,6%

2 100 000

JAECOO

J7

-9,6%

3 209 900

OMODA

C5

-5,6%

2 783 900

Chery

Tiggo 7 Pro Max

-2,6%

2 980 000

Автомобили с пробегом

Kia

Rio

-9,1%

1 000 000

Volkswagen

Polo

-6,4%

1 030 000

Hyundai

Solaris

-4,5%

1 050 000

LADA

Granta

-2,7%

749 000

Toyota

Camry

-2,4%

2 390 000

LADA

4x4 (Нива)

-2,2%

450 000

В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час:

«Цена автомобиля — это комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов. Именно поэтому всегда можно найти более выгодные предложения среди множества вариантов. Чтобы быть уверенным в правильности выбора, важно оценить реальную стоимость машины перед покупкой. Специально для этого Авито Авто создал сервис «Авито Оценка», который анализирует стоимость автомобиля с учетом всех его характеристик и текущей рыночной ситуации. Используя этот инструмент, покупатель может получить объективную информацию о цене и принять взвешенное решение о приобретении авто», — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.

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