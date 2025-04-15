Средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей. Какие машины подешевели?

Аналитики назвали автомобили, которые сильнее всего подешевели в первом квартале 2025 года в Краснодарском крае

По данным исследования, средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей. Среди брендов наибольшее падение цен показали китайские Chery (-6,4%) и OMODA (-4,2%).

Эксперты Авито Авто изучили средние цены новых и подержанных автомобилей, популярных среди пользователей платформы в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года.

Больше всего подешевел Chery Tiggo 4 Pro — до 2 100 000 рублей (на 14,6%). Также уменьшились цены на JAECOO J7 (9,6%) и OMODA C5 (5,6%). Chery Tiggo 7 Pro Max стал дешевле на 2,6%.

Средняя цена автомобиля с пробегом в Краснодарском крае — 930 000 рублей. Среди марок заметно доступнее стал бренд Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 6% от стоимости. Подешевели автомобили южнокорейской марки Kia (-3,9%) и японской Toyota (-3%).