Средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей. Какие машины подешевели?
Аналитики назвали автомобили, которые сильнее всего подешевели в первом квартале 2025 года в Краснодарском крае
Эксперты Авито Авто изучили средние цены новых и подержанных автомобилей, популярных среди пользователей платформы в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года.
По данным исследования, средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей. Среди брендов наибольшее падение цен показали китайские Chery (-6,4%) и OMODA (-4,2%).
Больше всего подешевел Chery Tiggo 4 Pro — до 2 100 000 рублей (на 14,6%). Также уменьшились цены на JAECOO J7 (9,6%) и OMODA C5 (5,6%). Chery Tiggo 7 Pro Max стал дешевле на 2,6%.
Средняя цена автомобиля с пробегом в Краснодарском крае — 930 000 рублей. Среди марок заметно доступнее стал бренд Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 6% от стоимости. Подешевели автомобили южнокорейской марки Kia (-3,9%) и японской Toyota (-3%).
Центр, район ж/д вокзала, Пашковка:
Цены на вторичном рынке тоже снизились. Наиболее выгодной по сравнению с предыдущим годом оказалась покупка Kia Rio: он подешевел на 9,1%. Доступнее стали Volkswagen Polo (-6,4%) и Hyundai Solaris (-4,5%). Цена снизилась и на автомобили LADA Granta (-2,7%), Toyota Camry (-2,4%) и LADA 4x4 (Нива) — на 2,2%.
Топ моделей по снижению средней цены, I кв. 2025 г. / I кв 2024 г., Россия, Краснодарский край, Авито Авто
|
Марка
|
Модель
|
Динамика средней цены
|
Средняя цена, руб.
|
Новые автомобили
|
Chery
|
Tiggo 4 Pro
|
-14,6%
|
2 100 000
|
JAECOO
|
J7
|
-9,6%
|
3 209 900
|
OMODA
|
C5
|
-5,6%
|
2 783 900
|
Chery
|
Tiggo 7 Pro Max
|
-2,6%
|
2 980 000
|
Автомобили с пробегом
|
Kia
|
Rio
|
-9,1%
|
1 000 000
|
Volkswagen
|
Polo
|
-6,4%
|
1 030 000
|
Hyundai
|
Solaris
|
-4,5%
|
1 050 000
|
LADA
|
Granta
|
-2,7%
|
749 000
|
Toyota
|
Camry
|
-2,4%
|
2 390 000
|
LADA
|
4x4 (Нива)
|
-2,2%
|
450 000
В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час:
«Цена автомобиля — это комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов. Именно поэтому всегда можно найти более выгодные предложения среди множества вариантов. Чтобы быть уверенным в правильности выбора, важно оценить реальную стоимость машины перед покупкой. Специально для этого Авито Авто создал сервис «Авито Оценка», который анализирует стоимость автомобиля с учетом всех его характеристик и текущей рыночной ситуации. Используя этот инструмент, покупатель может получить объективную информацию о цене и принять взвешенное решение о приобретении авто», — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.