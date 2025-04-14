Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток с доставкой
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCr7
Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб возглавила апрельский рейтинг лучших кредиток с доставкой на дом
В исследвании, подготовленным порталом Выберу.ру, представлены предложения банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 марта 2025 года).
При составлении рейтинга эксперты учли:
- диапазон ставок кредитования и размер полной стоимости кредита;
- условия снятия наличных с кредитной карты и лимит на переводы;
- длительность льготного периода и лимит суммы задолженности;
- процент начисления кешбэка и его категории;
- стоимость выпуска и годового обслуживания;
- возможность оформления онлайн.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия кредитования по карте «120 дней на максимум» можно на сайте банка, а о других кредитках — по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
Сегодня, 08:20Погода в начале недели
В Краснодарском крае потеплеет, но в некоторых районах ожидаются заморозки
11 апреля, 16:00Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
9 апреля, 08:30Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами