Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток с доставкой

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCr7
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб возглавила апрельский рейтинг лучших кредиток с доставкой на дом

В исследвании, подготовленным порталом Выберу.ру, представлены предложения банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 марта 2025 года).

Читайте также:

При составлении рейтинга эксперты учли:

  • диапазон ставок кредитования и размер полной стоимости кредита;
  • условия снятия наличных с кредитной карты и лимит на переводы;
  • длительность льготного периода и лимит суммы задолженности;
  • процент начисления кешбэка и его категории;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • возможность оформления онлайн. 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия кредитования по карте «120 дней на максимум» можно на сайте банка, а о других кредитках — по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с бесплатным обслуживанием.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Краснодарцы назвали лучшие заведения общепита по итогам 2024 года
Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей. Больше только в Москве и Санкт-Петербурге
В Краснодаре продают квартиру в особняке Богарсуковых начала XX века за 19 млн рублей
Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику. Где и когда?
На пляжах Керчи зафиксировали выбросы мазута. До этого Росприроднадзор назвал крымские курорты безопасными
В Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. Что изменится для водителей и пешеходов?

Лента новостей

Погода в начале недели
Сегодня, 08:20
Погода в начале недели
В Краснодарском крае потеплеет, но в некоторых районах ожидаются заморозки
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
11 апреля, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
Шоколадная сакура и лего-крокусы
9 апреля, 08:30
Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами

Реклама на сайте