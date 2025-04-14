Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток с доставкой

В исследвании, подготовленным порталом Выберу.ру, представлены предложения банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 марта 2025 года).

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