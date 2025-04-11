ФК «Краснодар» сыграет с «Зенитом» 13 апреля. Футбольные эксперты считают, что матч определит чемпиона

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче 24-го тура. Он пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене»

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила , в воскресенье, 13 апреля, команда разыграет мяч с «Зенитом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в 17:00. Судить матч будет Павел Кукуян из Сочи. В этом сезоне он был арбитром матча Суперкубка (тогда «Зенит» выиграл со счетом 4:2). Ранее он судил встречу «Краснодара» с «Ростовом» (1:0).

Сейчас «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. В 23 туре «быки» обыграли «Акрон» со счетом 1:0. На втором месте — «Спартак» (47 очков) и опережает питерскую команду по дополнительным показателям. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. В предыдущем туре они сыграли вничью с «Локомотивом» в Москве (1:1).

Российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар». Он считает, что краснодарская команда имеет большие шансы стать чемпионом. По его словам, если «быки» обыграют «Зенит», то «повалят остальные клубы набекрень, и мы увидим нового чемпиона».

Также экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих ожиданиях от встречи и назвал ее матчем века для питерцев:

«В Петербурге будет очень важный матч. «Зенит» не устроит даже ничья, потому что в этом случае «Краснодар» процентов на 90 будет чемпионом. Дальше его трудно будет нагнать. Поэтому для «Зенита» это матч века. Соберутся полные трибуны болельщиков. Игра будет нервная, на встречных курсах».

Напомним, что, по данным «Спорт-Экспресс», всего «Зенит» и «Краснодар» провели в чемпионате России 27 матчей. У питерской команды 16 побед, а у краснодарцев — четыре, еще семь матчей завершились вничью. Разность мячей — 56-30 в пользу «Зенита».



В последней встрече, 28 сентября, «быки» обыграли петербургскую команду в День города Краснодара — тогда столице Кубани исполнился 231 год.