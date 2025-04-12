Где в Краснодаре 12 апреля заработают ярмарки выходного дня. Собрали список адресов

В Краснодаре в субботу, 12 апреля, откроют восемь ярмарок выходного дня

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 12 апреля с 8:00 до 15:00 будут работать городские ярмарки выходного дня. Там можно приобрести мясные и молочные продукты, рыбные деликатесы, фрукты и овощи.

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Торговые точки откроют на улицах: Уральская, 170/7;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

проспект Чекистов, 9. Напомним, что с начала 2025 года ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 закрыты «по техническим причинам». Также с 22 февраля не торгуют по адресам: Архитектора Ишунина, 7/1 и Евдокии Бершанской, 216/1.