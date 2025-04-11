В Краснодарском крае в выходные немного потеплеет — до 15 °С. В регионе все еще будет дождливо
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 12-13 апреля. В крае прогнозируют дождь и мокрый снег
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 12-13 апреля на Кубани будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют дождь со снегом и мокрым снегом, 12 апреля — сильный. В конце выходных преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью — 0-5 °С, местами заморозки от −3 °С до −1 °С, в юго-восточных предгорных районах — от −6 °С до −1 °С. Днем 12 апреля — 5-10 °С, а 13 апреля — 10-15 °С. В горах ночью — от −12 °С до −7 °С, днем — от −6 °С до −1 °С.
Кубань с Сибирью поменялись местами?:
На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. В субботу, 12 апреля, ожидается дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Утром в воскресенье, 13 апреля, может пойти небольшой дождь, днем без осадков. Ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью — 1-6 °С, днем 12 апреля — 5-10 °С, а 13 апреля — 9-14 °С.
В Краснодаре 12 апреля также прогнозируют дождь, 13 апреля осадков не будет. Температура воздуха ночью — 0-2 °С, днем — 9-14 °С.
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