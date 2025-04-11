В Краснодарском крае в выходные немного потеплеет — до 15 °С. В регионе все еще будет дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 12-13 апреля на Кубани будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют дождь со снегом и мокрым снегом, 12 апреля — сильный. В конце выходных преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица.



Температура воздуха ночью — 0-5 °С, местами заморозки от −3 °С до −1 °С, в юго-восточных предгорных районах — от −6 °С до −1 °С. Днем 12 апреля — 5-10 °С, а 13 апреля — 10-15 °С. В горах ночью — от −12 °С до −7 °С, днем — от −6 °С до −1 °С.