На участке трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика ограничат движение транспорта

С 14 апреля «Автодор» начнет строительство подпорной стены на участке трассы М-4 «Дон» под Геленджиком

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что с 14 апреля в районе поселка Возрождение начнется строительство 60-метровой подпорной стены. Работы проведут на участке 1490-1491 км.

Причиной ремонта стали оползни, вызванные переувлажнением грунта. После инженерно-геологических исследований специалисты решили укрепить склоны и восстановить дорожное полотно.



В компании рассказали, что на время работ на участке закроют одну полосу, установят светофор и введут реверсивное движение.



В курортный сезон дорожные работы с сужением проезжей части приостановят.