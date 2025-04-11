На участке трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

С 14 апреля «Автодор» начнет строительство подпорной стены на участке трассы М-4 «Дон» под Геленджиком

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что с 14 апреля в районе поселка Возрождение начнется строительство 60-метровой подпорной стены. Работы проведут на участке 1490-1491 км.

Схема ограничений

Схема ограничений

Причиной ремонта стали оползни, вызванные переувлажнением грунта. После инженерно-геологических исследований специалисты решили укрепить склоны и восстановить дорожное полотно.

В компании рассказали, что на время работ на участке закроют одну полосу, установят светофор и введут реверсивное движение.

В курортный сезон дорожные работы с сужением проезжей части приостановят.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре Тургеневский мост начнут ремонтировать 15 апреля. Его частично закроют для машин.

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