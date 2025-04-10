Кубань с Сибирью поменялись местами? На выходных в Абакане будет 28 °С, а в Краснодаре обещают 9-12 °С
Города Сибири накроет аномальная летняя жара. Синоптики говорят, что юг может позавидовать такой погоде
8 апреля сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что в выходные, 12 и 13 апреля, на юге Западной и Восточной Сибири ожидается летняя погода. В ряде городов могут быть побиты температурные рекорды.
В Новосибирске обещают 23–26 °C, в Красноярске — 22–24 °C, в Абакане — до 28 °C, а в Алтайском крае максимум температур достигнет 28-29 °C.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов написал в своем телеграм-канале, что сибирякам «остается только позавидовать».
«Куда уж сравниться с этим пришедшим в Сибирь среднеазиатским теплом Кубани и Крыму, где погода только в начале будущей недели будет приходить в себя после затянувшегося на неделю похолодания», — написал синоптик.
Налипание мокрого снега и заморозки:
В Краснодарском крае к выходным немного потеплеет. По данным «Яндекс.Погоды», будет 9-12 °C.
Однако до 13 апреля действует предупреждение о ночных заморозках до −3 °C, а в юго-восточных предгорьях — до −6 °C. В регионе также выпал снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал это «нестандартной ситуацией для юга».
«Где необычно тепло, просто редчайший случай такого тепла — это юг западной Сибири. В Новосибирской области, в Алтайском крае, начиная с четверга и до субботы температура выше плюс 20 — плюс 25 градусов. В Алтайском крае даже до плюс 28 градусов. Фантастически высокая температура», — отметил Вильфанд.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 7 апреля температура воздуха понизилась на 18 °С.