Кубань с Сибирью поменялись местами? На выходных в Абакане будет 28 °С, а в Краснодаре обещают 9-12 °С

Города Сибири накроет аномальная летняя жара. Синоптики говорят, что юг может позавидовать такой погоде

8 апреля сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что в выходные, 12 и 13 апреля, на юге Западной и Восточной Сибири ожидается летняя погода. В ряде городов могут быть побиты температурные рекорды.

В Новосибирске обещают 23–26 °C, в Красноярске — 22–24 °C, в Абакане — до 28 °C, а в Алтайском крае максимум температур достигнет 28-29 °C.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов написал в своем телеграм-канале, что сибирякам «остается только позавидовать».

«Куда уж сравниться с этим пришедшим в Сибирь среднеазиатским теплом Кубани и Крыму, где погода только в начале будущей недели будет приходить в себя после затянувшегося на неделю похолодания», — написал синоптик.