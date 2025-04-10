Автокредит Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов без первоначального взноса

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKt3z
Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру

В апреле 2025 года автокредит банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших займов на авто без первоначального взноса

Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-100 по размерам кредитного портфеля (на 1 марта 2025 года).

При составлении рейтинга эксперты учли:

  • проценты по кредиту и диапазон процентных ставок в тарифах;
  • полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • сумму и срок кредитования;
  • требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
  • условия снижения процентов (включая платную опцию);
  • комиссии и скрытые выплаты;
  • возможность онлайн-оформления онлайн.

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По итогам 2024 года объемы кредитования Уралсиба выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Клиентам банка доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба или в офисе банка.  

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и список автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб предлагает бесплатную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности.

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Автомобили Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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