Автокредит Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов без первоначального взноса

В апреле 2025 года автокредит банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших займов на авто без первоначального взноса

Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-100 по размерам кредитного портфеля (на 1 марта 2025 года). При составлении рейтинга эксперты учли: проценты по кредиту и диапазон процентных ставок в тарифах;

полную стоимость кредита;

размер ежемесячных платежей;

сумму и срок кредитования;

требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;

условия снижения процентов (включая платную опцию);

комиссии и скрытые выплаты;

возможность онлайн-оформления онлайн.

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По итогам 2024 года объемы кредитования Уралсиба выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Клиентам банка доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба или в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и список автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.