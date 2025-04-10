Автокредит Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов без первоначального взноса
В апреле 2025 года автокредит банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших займов на авто без первоначального взноса
Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-100 по размерам кредитного портфеля (на 1 марта 2025 года).
При составлении рейтинга эксперты учли:
- проценты по кредиту и диапазон процентных ставок в тарифах;
- полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- сумму и срок кредитования;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- условия снижения процентов (включая платную опцию);
- комиссии и скрытые выплаты;
- возможность онлайн-оформления онлайн.
По итогам 2024 года объемы кредитования Уралсиба выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Клиентам банка доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба или в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и список автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб предлагает бесплатную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности.
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