Как найти проверенного мастера по ремонту техники в Краснодаре: разбираем новую фишку на Авито
Платформа Авито Услуги обновила поиск мастеров для ремонта техники. Теперь пользователи могут быстрее находить профессиональные сервисные центры с хорошей репутацией
По данным Авито Услуг, в марте 2025 года спрос на ремонт бытовой техники в Краснодаре вырос на 17%. В апреле на платформе появились нововведения, которые должны упростить поиск сервисного центра.
Что изменилось:
1. Появилась отдельная категория для сервисных центров
Метку «Сервисный центр» получают компании, которые подтвердили свой статус вручную или прошли автоматическую проверку Авито.
2. Фильтр «сервисный центр» в поиске покажет новые разделы:
- Для крупной техники (стиральные машины, холодильники) и компьютеров — «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4*».
- Для мелкой техники (телефоны, телевизоры, кофемашины): доступен раздел «Рядом с вами. Сервисные центры с рейтингом от 4*».
Как это работает:
- Если сервисный центр подтвердил свой статус, его объявления выделяются в поиске среди предложений частных мастеров.
- Пользователи видят разделы «Выезжают на дом» и «Рядом с вами», где собраны только проверенные компании.
Как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн:
Для поддержки сервисных центров Авито Услуги внедрили программу поощрения. Исполнители с рейтингом от 4 звезд получат брендированные комплекты для оформления точек обслуживания и подарки.