Как найти проверенного мастера по ремонту техники в Краснодаре: разбираем новую фишку на Авито

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Платформа Авито Услуги обновила поиск мастеров для ремонта техники. Теперь пользователи могут быстрее находить профессиональные сервисные центры с хорошей репутацией

По данным Авито Услуг, в марте 2025 года спрос на ремонт бытовой техники в Краснодаре вырос на 17%. В апреле на платформе появились нововведения, которые должны упростить поиск сервисного центра.

Что изменилось:

1. Появилась отдельная категория для сервисных центров

Метку «Сервисный центр» получают компании, которые подтвердили свой статус вручную или прошли автоматическую проверку Авито.

2. Фильтр «сервисный центр» в поиске покажет новые разделы:

  • Для крупной техники (стиральные машины, холодильники) и компьютеров — «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4*».
  • Для мелкой техники (телефоны, телевизоры, кофемашины): доступен раздел «Рядом с вами. Сервисные центры с рейтингом от 4*».
  • © Скриншоты из Авито Услуг
    © Скриншоты из Авито Услуг

Как это работает:

  • Если сервисный центр подтвердил свой статус, его объявления выделяются в поиске среди предложений частных мастеров.
  • Пользователи видят разделы «Выезжают на дом» и «Рядом с вами», где собраны только проверенные компании.
  • © Скриншоты из Авито Услуг
    © Скриншоты из Авито Услуг

Как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн:

Для поддержки сервисных центров Авито Услуги внедрили программу поощрения. Исполнители с рейтингом от 4 звезд получат брендированные комплекты для оформления точек обслуживания и подарки.

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Авито Интернет сфера услуг

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