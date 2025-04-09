Как найти проверенного мастера по ремонту техники в Краснодаре: разбираем новую фишку на Авито

Платформа Авито Услуги обновила поиск мастеров для ремонта техники. Теперь пользователи могут быстрее находить профессиональные сервисные центры с хорошей репутацией

По данным Авито Услуг, в марте 2025 года спрос на ремонт бытовой техники в Краснодаре вырос на 17%. В апреле на платформе появились нововведения, которые должны упростить поиск сервисного центра.

Что изменилось: 1. Появилась отдельная категория для сервисных центров Метку «Сервисный центр» получают компании, которые подтвердили свой статус вручную или прошли автоматическую проверку Авито.

2. Фильтр «сервисный центр» в поиске покажет новые разделы: Для крупной техники (стиральные машины, холодильники) и компьютеров — «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4*».

Для мелкой техники (телефоны, телевизоры, кофемашины): доступен раздел «Рядом с вами. Сервисные центры с рейтингом от 4*».

© Скриншоты из Авито Услуг

Как это работает: Если сервисный центр подтвердил свой статус, его объявления выделяются в поиске среди предложений частных мастеров.

Пользователи видят разделы «Выезжают на дом» и «Рядом с вами», где собраны только проверенные компании.

© Скриншоты из Авито Услуг

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