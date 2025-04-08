Уралсиб улучшил сервис электронных заявок на выдачу наличных для бизнеса
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Банк Уралсиб обновил сервис электронных заявок на выдачу наличных средств
Благодаря обновлению сервиса «Уралсиб Бизнес Онлайн» процедура оформления электронного чека на снятие наличных в кассе стала удобнее:
- не нужно подключать услугу «Электронный сервис по работе с наличными» для формирования электронного чека, это происходит автоматически при отправке в банк первой заявки через «Уралсиб Бизнес Онлайн»;
- при формировании электронного чека не нужно оформлять дополнительную заявку на заказ наличных, ее направят в банк автоматически при чеке на сумму 500 тыс. рублей и более.
Преимущества использования электронного чека:
- он заменяет бумажную чековую книжку;
- получить наличные в кассе легче, экономится время на визитах в офисы банка;
- снижаются риски неполучения наличных в случае неправильного оформления денежного чека на бумажном носителе.
Узнать подробности о продуктах банка и сервисах для бизнес-клиентов можно на сайте Уралсиба и по телефону 8 800-700-77-16.
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