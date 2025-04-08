В Музейном дворике пройдет встреча с художницей. Краснодарцам расскажут, как создать акварельный скетч

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

В Краснодаре состоится бесплатная творческая встреча с художницей-акварелисткой (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 10 апреля творческую встречу с художницей Натальей Спириденковой. Акварелистка продемонстрирует мастерство исполнения больших скетчей с изображением деревенской темы.

Героями работ Спириденковой станут домашние птицы. Скетчинг сейчас выступает как отдельная область современного искусства.

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«Жизнь пернатых очень яркая и динамичная, поэтому важно передать эмоцию, ракурс, движение. Энергия мазка, текучесть акварели, легкость и тонкость цветовых переходов, недосказанность — все это позволяет получить мгновенный результат за очень короткое время», — рассказали организаторы.

Творческая встреча с художницей начнется в 18:00 по улице Красной, 11 (музейный дворик). Вход свободный. Количество мест ограничено.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появилось новое арт-пространство «Дом».

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В Музейном дворике пройдет встреча с художницей. Краснодарцам расскажут, как создать акварельный скетч
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