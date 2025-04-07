Уралсиб предлагает бесплатную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKt3t
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб делится своей профессиональной экспертизой с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

Уралсиб предлагает профессиональную экспертизу и эффективные решения участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Банк запустил бесплатный сервис консалтинга по ВЭД для бизнес-клиентов.

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Благодаря сервису Уралсиб:

  • расскажет об особенностях валютного регулирования и контроля;
  • проконсультирует по продуктам и сервисам внешнеэкономической деятельности;
  • проведет экспертизу контрактов по ВЭД;
  • поможет в оформлении документов валютного контроля;
  • подберет варианты расчетов и исполнения обязательств по валютному законодательству.

Также для ведения ВЭД Уралсиб предоставляет своим бизнес-клиентам персонального валютного контролера с многолетним опытом работы. Он сопровождает сделки клиента. Телефон валютного контролера можно найти в личном кабинете интернет-банка и проконсультироваться с ним в рабочее время.

По всем вопросам ВЭД можно обратиться на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru, через сервис «Заказать звонок» на сайте банка или по телефону 8-800-700-77-16.

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