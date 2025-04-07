Больше контента и меньше конкурентов: на Авито Услугах появился новый сервис для частных бьюти-мастеров
На платформе Авито Услуги появилась подписка «Мастер Про» для частных мастеров в сфере красоты
По данным Авито Услуг, в I квартале 2025 года спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям в Краснодаре вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на услуги парикмахеров — на 11%.
Новый функционал сервиса улучшает оформление объявлений. Частные мастера с подпиской «Мастер Про» могут:
- добавлять до 30 фотографий и видео в свои объявления;
- автоматически скрывать рекомендации конкурентов в карточке объявления (обычно они отображаются внизу страницы);
- настраивать автоответы в мессенджере и запускать до 15 рассылок скидок для потенциальных заказчиков.
Сейчас подписка доступна только частным мастерам, оказывающим бьюти-услуги. В будущем сервис планирует развивать этот инструмент для салонов красоты и других категорий услуг.
Как начать свое дело в бьюти-сфере онлайн:
Руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников рассказал, что на платформе более 500 тысяч объявлений об услугах в сфере красоты и здоровья — это одни из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%.
Ранее аналитики платформы объявлений выяснили, что за год количество онлайн-записей к бьюти-мастерам в России выросло на 71%.