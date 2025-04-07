Больше контента и меньше конкурентов: на Авито Услугах появился новый сервис для частных бьюти-мастеров

На платформе Авито Услуги появилась подписка «Мастер Про» для частных мастеров в сфере красоты

По данным Авито Услуг, в I квартале 2025 года спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям в Краснодаре вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на услуги парикмахеров — на 11%. Новый функционал сервиса улучшает оформление объявлений. Частные мастера с подпиской «Мастер Про» могут: добавлять до 30 фотографий и видео в свои объявления;

автоматически скрывать рекомендации конкурентов в карточке объявления (обычно они отображаются внизу страницы);

настраивать автоответы в мессенджере и запускать до 15 рассылок скидок для потенциальных заказчиков.

Сейчас подписка доступна только частным мастерам, оказывающим бьюти-услуги. В будущем сервис планирует развивать этот инструмент для салонов красоты и других категорий услуг.

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Руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников рассказал, что на платформе более 500 тысяч объявлений об услугах в сфере красоты и здоровья — это одни из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%.