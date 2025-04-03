Нейросети ускорили создание резюме до 30-40 секунд — HR-аналитики

На Форуме труда в Санкт-Петербурге обсудят трансформацию HR-отрасли и роль искусственного интеллекта в рекрутинге

2-4 апреля в Санкт-Петербурге пройдет крупнейший российский Форум труда, где обсудят будущее HR-рынка, кадровую политику и стратегии занятости. Генеральный партнер события — сервис объявлений Авито Работа. На сессии «Человеческий капитал: дефицит или трансформация?» управляющий директор Авитто Работы Дмитрий Пучков расскажет о новых подходах к резюме с помощью ИИ. По его словам, с помощью нейросетей соискатели создают резюме за 30–40 секунд, а работодатели эффективнее анализируют резюме и генерируют вакансии. При этом технологии не заменяют специалистов, а лишь повышают скорость работы.

На форуме Авито Работа проведет две сессии: «Нанять или удержать: стратегические выборы в рекрутменте» — успешные кейсы создания продуктивной рабочей среды от экспертов и представителей компаний.

— успешные кейсы создания продуктивной рабочей среды от экспертов и представителей компаний. «Не просто рекрутинг: как HR-маркетинг меняет правила игры» — о новых подходах к привлечению и удержанию сотрудников с помощью маркетинга. По данным сервиса, сегодня сотрудников интересуют не только зарплаты, но и дополнительные льготы вроде ДМС (38%), гибкого графика (30%), обучения за счет компании и оплаты транспорта (29%).

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«На рынке труда продолжает расти число новых вакансий от работодателей, но темпы этого роста постепенно замедляются. По итогам зимы 2024/2025 количество новых вакансий на платформе увеличилось на 41% год к году. Это подтверждает, что рынок труда стабилизируется, но при этом остается рынком соискателя — в ряде отраслей по-прежнему ощущается нехватка специалистов. В таких условиях важно, чтобы работодатели предлагали конкурентные условия, а соискатели адаптировались к новым требованиям рынка», — отметил Дмитрий Пучков.