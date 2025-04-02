Уралсиб улучшил условия акции «7% кешбэк по бизнес-картам»

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб улучшил условия акции для новых клиентов «7% кешбэк по бизнес-картам»

С 1 апреля срок участия в акции Уралсиба «7% кешбэк по бизнес-картам» увеличили до шести месяцев. Срок продлили и для тех клиентов, которые стали участниками акции 1 февраля.

Кешбэк 7% начисляется в течение полугода. Выплата осуществляется на расчетный счет ежемесячно не позднее 10 числа. Клиенты могут получить кешбэк не более 5 тыс. рублей в месяц только по одному счету, открытому первым в период проведения акции.

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Условия участия:

  • откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и бесплатно оформите к счету карту(-ы) для бизнеса;
  • оплачивайте покупки при помощи бизнес-карты на сумму не менее 50 тыс. рублей в месяц;
  • получите кешбэк до 30 тыс. рублей за весь период участия в акции на расчетный счет.

Кешбэк 7% начисляется за покупки в категориях: авиа и железнодорожные билеты, АЗС, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуд, кафе и рестораны.

За покупки в остальных категориях — 0,5%.

Узнать подробности об акции и тарифах по бизнес-карте можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, за 2024 года прибыль Уралсиба составила 11,7 млрд рублей.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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