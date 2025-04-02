За 2024 года прибыль Уралсиба составила 11,7 млрд рублей

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ. Прибыль по итогам 2024 года составила 11,7 млрд рублей

Активы Уралсиба за 2024 год выросли с 686 млрд до 869,7 млрд рублей. При этом капитал банка (собственные средства) увеличился с 90 млрд до 96,9 млрд рублей. 

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В 2024 году Уралсиб досрочно выполнил план финансового оздоровления и продолжил повышать эффективность бизнеса.

Результаты деятельности банка оценили внешние эксперты. Так, в 2024 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом. Также агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне ruА с позитивным прогнозом.

Узнать подробности о банке и его продуктах можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала доступным кредитным продуктом года на премии Банки.ру.

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