Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
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Банк Уралсиб запустил для физлиц C2G-платежи в бюджет через СБП онлайн
Уралсиб запустил C2G-платежи для физлиц в бюджет через СБП в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн»* с использованием ссылки, QR-кода и УИН (уникальный идентификатор начисления).
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Для совершения C2G-перевода, в зависимости от назначения и способа платежа, необходимо выбрать:
- Платежи и переводы → Перевести по реквизитам → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).
- Платежи и переводы → Штрафы ГИБДД, Налоги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).
- Платежи и переводы → Госуслуги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).
- Сканирование QR-кода — автоматически открывается экран перевода через СБП C2G.
- Раздел «Счета на оплату» — если начисление поддерживает оплату, то сразу отображается экран перевода через СБП C2G.
Подробности о платежах и переводах в онлайн-банке можно узнать в чате поддержки «Уралсиб Онлайн» или по телефону 8-800-250-57-57.
*Мобильное приложение для Android версии не ниже 4.67
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