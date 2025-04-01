Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц

Банк Уралсиб запустил для физлиц C2G-платежи в бюджет через СБП онлайн

Уралсиб запустил C2G-платежи для физлиц в бюджет через СБП в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн»* с использованием ссылки, QR-кода и УИН (уникальный идентификатор начисления).

Для совершения C2G-перевода, в зависимости от назначения и способа платежа, необходимо выбрать: Платежи и переводы → Перевести по реквизитам → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Платежи и переводы → Штрафы ГИБДД, Налоги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Платежи и переводы → Госуслуги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Сканирование QR-кода — автоматически открывается экран перевода через СБП C2G.

Раздел «Счета на оплату» — если начисление поддерживает оплату, то сразу отображается экран перевода через СБП C2G.

Подробности о платежах и переводах в онлайн-банке можно узнать в чате поддержки «Уралсиб Онлайн» или по телефону 8-800-250-57-57.

*Мобильное приложение для Android версии не ниже 4.67