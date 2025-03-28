В Краснодаре пройдет лекция об истории раннего Голливуда

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре прочитают лекцию о становлении студийной системы Голливуда и режиссере Дэвиде Гриффите

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 31 марта лекцию «Культурная революция Дэвида Гриффита. Переход к полному метру». Речь пойдет о фильмах и режиссерах, которые дали старт американскому полнометражному кинематографу.

Как рассказали организаторы, до 1912 года в США выходили картины со стандартной длительностью не больше получаса. Постепенно хронометраж стал увеличиваться за счет серьезной работы со сценарием и тщательной проработки персонажей.

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Киновед Виктор Венгерский расскажет об одной из самых крупных фигур кинематографа того времени — Дэвиде Гриффите. Слушатели узнают о творческом методе режиссера и его легендарном параллельном монтаже.

Начало встречи в 19:00 по улице Красная, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» перед спектаклем «Преступление и наказание» проведут лекцию о романе Достоевского.

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