В Краснодаре пройдет лекция об истории раннего Голливуда

В Краснодаре прочитают лекцию о становлении студийной системы Голливуда и режиссере Дэвиде Гриффите

Как рассказали организаторы, до 1912 года в США выходили картины со стандартной длительностью не больше получаса. Постепенно хронометраж стал увеличиваться за счет серьезной работы со сценарием и тщательной проработки персонажей.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 31 марта лекцию «Культурная революция Дэвида Гриффита. Переход к полному метру». Речь пойдет о фильмах и режиссерах, которые дали старт американскому полнометражному кинематографу.

Сначала Сидни Олкотт растягивает показ «От яслей до креста» на целый час. Потом независимая студия Карла Леммле (будущая Universal Pictures) выпускает «Торговлю душами» продолжительностью 88 минут.

Киновед Виктор Венгерский расскажет об одной из самых крупных фигур кинематографа того времени — Дэвиде Гриффите. Слушатели узнают о творческом методе режиссера и его легендарном параллельном монтаже.

Начало встречи в 19:00 по улице Красная, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.