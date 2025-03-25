Суд запретил строить аквапарк и гостиницы в популярной зоне отдыха Владикавказа. Проект признали незаконным
Суд запретил застройку водной станции во Владикавказе. Ранее против проекта выступали местные жители
Предыстория. В июле 2024 года стало известно, что власти Северной Осетии хотят построить во Владикавказе гостиничный комплекс и аквапарк «Аква-сити» в районе Водной станции. Глава республики Сергей Меняйло предоставил инвестору земли без проведения торгов. Жители Владикавказа выступили против застройки популярного места отдыха. Горожан не обрадовала перспектива вырубки деревьев, пробки и шум от строительной техники.
20 марта телеграм-канал «Сбереги башню» опубликовал видео, на котором женщина сообщает, что Арбитражный суд Северной Осетии признал недействительным договор аренды земли на Водной станции под строительство девятиэтажной гостиницы и аквапарка, заключенный с ООО «Габа».
Инвестор проекта Виктор Камболов утверждал, что комплекс продвинет туристическую отрасль республики, привлечет большие инвестиции и создаст новые рабочие места.
Ранее на сторону жителей Владикавказа встала прокуратура. Ведомство нашло многочисленные нарушения в инвестиционном проекте. Выделенные под гостиницу и аквапарк 16 га находятся в санитарной зоне, где запрещена вырубка деревьев и строительство подобных объектов.
После этого прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием аннулировать договор аренды земельных участков и признать незаконным распоряжение главы республики об их выделении.
Против строительства комплекса также выступили и члены Союза архитекторов.
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