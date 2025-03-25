Суд запретил строить аквапарк и гостиницы в популярной зоне отдыха Владикавказа. Проект признали незаконным

Предыстория. В июле 2024 года стало известно, что власти Северной Осетии хотят построить во Владикавказе гостиничный комплекс и аквапарк «Аква-сити» в районе Водной станции. Глава республики Сергей Меняйло предоставил инвестору земли без проведения торгов. Жители Владикавказа выступили против застройки популярного места отдыха. Горожан не обрадовала перспектива вырубки деревьев, пробки и шум от строительной техники.

20 марта телеграм-канал «Сбереги башню» опубликовал видео, на котором женщина сообщает, что Арбитражный суд Северной Осетии признал недействительным договор аренды земли на Водной станции под строительство девятиэтажной гостиницы и аквапарка, заключенный с ООО «Габа».

Инвестор проекта Виктор Камболов утверждал, что комплекс продвинет туристическую отрасль республики, привлечет большие инвестиции и создаст новые рабочие места.