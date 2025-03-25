Два взрыва произошло в Махачкале. Из многоэтажки эвакуировали 150 человек, есть пострадавшие

Дагестан

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  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «Что там у дагестанцев» https://t.me/dagestanRD/56867
    © Скриншоты видео из телеграм-канала «Что там у дагестанцев» https://t.me/dagestanRD/56867

В Махачкале утром 25 марта произошло два взрыва — в многоэтажке и салоне сотовой связи

25 марта в телеграм-каналах Махачкалы очевидцы сообщили, что в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв.

В ГУ МЧС России по Дагестану подтвердили информацию о взрыве и пожаре на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахская, 16. Причиной стал взрыв газа. Повреждено несколько квартир, выбиты стекла в соседних домах. Также пострадали около 50 припаркованных машин. Из дома эвакуировали 150 человек.

Пострадали два человека. Они госпитализированы. Предварительно известно, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней тяжести.

В администрации Махачкалы сообщили, что дом не был введен в эксплуатацию. Здание входило в реестр незаконно возведенных домов, там не должны были жить люди.

Позже в телеграм-каналах появилась информация о еще одном взрыве в Махачкале. ЧП произошло в здании, где находится салон сотовой связи. Предварительно, пострадали два человека. Информацию подтвердил глава МВД по Дагестану.

Как писали Юга.ру, в Дагестане 14 марта произошел крупный лесной пожар. Его не могли потушить несколько дней. Огонь охватил 22 гектара.

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