Два взрыва произошло в Махачкале. Из многоэтажки эвакуировали 150 человек, есть пострадавшие

В Махачкале утром 25 марта произошло два взрыва — в многоэтажке и салоне сотовой связи

25 марта в телеграм-каналах Махачкалы очевидцы сообщили, что в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв.



В ГУ МЧС России по Дагестану подтвердили информацию о взрыве и пожаре на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахская, 16. Причиной стал взрыв газа. Повреждено несколько квартир, выбиты стекла в соседних домах. Также пострадали около 50 припаркованных машин. Из дома эвакуировали 150 человек.

Пострадали два человека. Они госпитализированы. Предварительно известно, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней тяжести.