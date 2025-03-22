В Сочи пятилетнему Леону Звереву необходимо дорогостоящее лекарство. Как ему помочь?

В четыре года Леон был значительно ниже своих сверстников. Его рост составлял 93 сантиметра. Обследование показало, что причина в генетической патологии, из-за которой не вырабатывается гормон роста.



Эндокринолог подобрала мальчику специальный препарат, стимулирующий рост. Купить его помогли читатели «Русфонда». Благодаря терапии Леон подрос на 12 сантиметров, окреп, стал заниматься в секции дзюдо. Но по росту он все еще отстает от нормы. Врачи заявили, что лечение необходимо продолжать.



«У Леона низкорослость. Назначенная терапия препаратом растан дает положительный эффект, способствует нормализации роста и физического развития мальчика. Ее необходимо продолжать, на год требуется 13 упаковок препарата. Обеспечение Леона препаратом растан за счет госбюджета не предусмотрено», — рассказала замглавврача по организации лечения детей в краевой больнице № 4 в Сочи Гаянэ Кулян.



В семье Зверевых двое детей, доходы у родителей небольшие. Им сложно самостоятельно купить лекарство, а его запасы уже заканчиваются. На оплату требуется 195 840 рублей .



Как помочь Леону?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Леона Зверева);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Леона Зверева. Без НДС.