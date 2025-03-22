В Сочи пятилетнему Леону Звереву необходимо дорогостоящее лекарство. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Сочи с низкорослостью на лекарство

В четыре года Леон был значительно ниже своих сверстников. Его рост составлял 93 сантиметра. Обследование показало, что причина в генетической патологии, из-за которой не вырабатывается гормон роста.

Эндокринолог подобрала мальчику специальный препарат, стимулирующий рост. Купить его помогли читатели «Русфонда». Благодаря терапии Леон подрос на 12 сантиметров, окреп, стал заниматься в секции дзюдо. Но по росту он все еще отстает от нормы. Врачи заявили, что лечение необходимо продолжать.  

«У Леона низкорослость. Назначенная терапия препаратом растан дает положительный эффект, способствует нормализации роста и физического развития мальчика. Ее необходимо продолжать, на год требуется 13 упаковок препарата. Обеспечение Леона препаратом растан за счет госбюджета не предусмотрено», — рассказала замглавврача по организации лечения детей в краевой больнице № 4 в Сочи Гаянэ Кулян.

В семье Зверевых двое детей, доходы у родителей небольшие. Им сложно самостоятельно купить лекарство, а его запасы уже заканчиваются. На оплату требуется 195 840 рублей.

Как помочь Леону?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Леона Зверева);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Леона Зверева. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали о том, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Медицина Русфонд Сочи

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В Сочи пятилетнему Леону Звереву необходимо дорогостоящее лекарство. Как ему помочь?
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