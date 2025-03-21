Мокрый снег, заморозки и лавиноопасность. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани в выходные ожидается переменная облачность. В субботу, 22 марта, преимущественно без осадков. В южной половине края пройдет мелкий дождь, а в предгорных и горных районах — мокрый снег. В воскресенье, 23 марта, в отдельных районах возможны небольшие осадки. Днем порывы ветра могут достигать 12-14 м/с.

По данным ЦГМС, до 18:00 23 марта в горах Краснодарского края выше 1500 метров будет лавиноопасно. Также ночью и утром 22 и 23 марта на Кубани ожидаются заморозки от −3 °С до −1 °С.



Температура воздуха ночью — 0-5 °С, в северной половине края и в юго-восточных предгорных районах — от −4 °С до 1 °С. Днем 22 марта — 9-14 °С, 23 марта — 11-16 °С. В горах ночью — от −10 °С до −5 °С, днем — от −5 °С до 0 °С.



На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Однако в Туапсинском районе днем 22 марта ожидается небольшой дождь. Местами ветер усилится до 12-14 м/с, а в районе Новороссийска — до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 7-12 °С.



В Краснодаре 22-23 марта ночью будет холодно — не выше 2 °С, а днем воздух прогреется до 11-12 °С.