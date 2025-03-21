В Геленджике, Туапсе и еще 14 городах Кубани разрешат брать семейную ипотеку на «вторичку»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В 16 городах Краснодарского края можно будет покупать квартиры по программе семейной ипотеки

Портал «Дом.рф» сообщил, что с 1 апреля семейная ипотека будет распространяться на вторичный рынок жилья. Опция станет доступна в городах с низким уровнем строительства.

В Краснодарском крае в программу вошли Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Туапсе, Абинск, Апшеронск, Хадыженск, Белореченск, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Усть-Лабинск и Геленджик.

Читайте также:

Также семейную ипотеку на вторичку можно будет взять в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне.

Согласно условиям, купить жилье на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно. Возможность доступна можно один раз.

Квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанном аварийным. Также запрещается покупка жилья у взаимозависимых лиц. Взаимозависимыми признаются физические и юридические лица, которые своими действиями могут оказывать влияние на экономическую деятельность друг друга.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края задолжали по ипотеке 7,3 млрд рублей.

Жилье Ипотека Кредитование Семья

Новости

Мокрый снег, заморозки и лавиноопасность. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные
В Сочи зацвело «свиное дерево». Растение пахнет газом и серой
На Кубани и в Ставрополье перекрыли дороги из-за пожара на нефтебазе в станице Кавказской
В Геленджике, Туапсе и еще 14 городах Кубани разрешат брать семейную ипотеку на «вторичку»
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы. Пожар тушат третьи сутки
На горящей нефтебазе в Краснодарском крае ночью произошел взрыв. Пострадали два человека

Лента новостей

Весенний гид по Краснодару
Вчера, 16:10
Весенний гид по Краснодару
15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой, рододендронами и не только
«Сила — в любви к зинам»
Сегодня, 11:00
«Сила — в любви к зинам»
Лера Круглова — о том, как создала фотокнижный фестиваль в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы
Сегодня, 11:10
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы
Пожар тушат третьи сутки

Реклама на сайте