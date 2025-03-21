В Геленджике, Туапсе и еще 14 городах Кубани разрешат брать семейную ипотеку на «вторичку»

В 16 городах Краснодарского края можно будет покупать квартиры по программе семейной ипотеки

Портал «Дом.рф» сообщил, что с 1 апреля семейная ипотека будет распространяться на вторичный рынок жилья. Опция станет доступна в городах с низким уровнем строительства.

В Краснодарском крае в программу вошли Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Туапсе, Абинск, Апшеронск, Хадыженск, Белореченск, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Усть-Лабинск и Геленджик.