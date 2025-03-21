В Геленджике, Туапсе и еще 14 городах Кубани разрешат брать семейную ипотеку на «вторичку»
В 16 городах Краснодарского края можно будет покупать квартиры по программе семейной ипотеки
Портал «Дом.рф» сообщил, что с 1 апреля семейная ипотека будет распространяться на вторичный рынок жилья. Опция станет доступна в городах с низким уровнем строительства.
В Краснодарском крае в программу вошли Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Туапсе, Абинск, Апшеронск, Хадыженск, Белореченск, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Усть-Лабинск и Геленджик.
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Также семейную ипотеку на вторичку можно будет взять в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне.
Согласно условиям, купить жилье на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно. Возможность доступна можно один раз.
Квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанном аварийным. Также запрещается покупка жилья у взаимозависимых лиц. Взаимозависимыми признаются физические и юридические лица, которые своими действиями могут оказывать влияние на экономическую деятельность друг друга.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края задолжали по ипотеке 7,3 млрд рублей.