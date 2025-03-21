В Краснодаре 21 марта более 70 домов останутся без света. Где отключат электричество?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об очередном отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 21 марта отключат электричество.

С 9:00 до 15:30 света не будет по адресам:

  • Ковтюха, 169, 204;
  • Деповская, 85;
  • Ломоносова, 40, 29;
  • Московская, 65;
  • Новая, 72;
  • Ставропольская, 126, 138, 136, 142;
  • Кавказская, 84, 68.

«Осенью просим включить, весной — убавить»:

А с 9:00 до 15:00:

  • Пластунская, 27;
  • Красных Партизан, 210;
  • Буденного, 123;
  • Южная, 15, 18;
  • Заводская, 12, 4;
  • Песчаная, 5, 9, 14;
  • Индустриальная, 54;
  • Станкостроительная, 11, 19;
  • Пушкина, 35, 26;
  • Советская, 40;
  • Рашпилевская, 12;
  • Думенко, 6;
  • Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46;
  • Ялтинская, 33;
  • 2-я Пятилетка, 24, 23/2, 25/1, 33;
  • Чернышевского 1 проезд, 16;
  • Первомайская, 45, 55, 36;
  • Достоевского, 40;
  • Вольная, 256/а;
  • Фиалковая, 31;
  • Люберская, 13;
  • Щедрая, 22;
  • Приймак, 2/1, 3;
  • Апельсиновая, 123;
  • Смородиновая, 5;
  • Виноградная, 140;
  • Яблочная, 98;
  • 2-я Трудовая, 1;
  • Фиалковая, 31;
  • Большевистская, 17;
  • Дзержинского, 161;
  • Новокузнечная, 84, 125, 127;
  • Садовая, 112, 110;
  • Промышленная, 90, 94;
  • Фабричная, 2;
  • Северная, 395, 389;
  • Димитрова, 146, 144.

Также с 10:00 до 16:00 ограничат подачу электричества на улице Сормовской, 3/3, 3/7, а с 9:00 до 17:00 свет отключат в с/т Садовод, 2.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 31 марта.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 21 марта прогнозируют заморозки.

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