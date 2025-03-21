В Краснодаре 21 марта более 70 домов останутся без света. Где отключат электричество?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 21 марта отключат электричество. С 9:00 до 15:30 света не будет по адресам:

А с 9:00 до 15:00:

Пластунская, 27;

Красных Партизан, 210;

Буденного, 123;

Южная, 15, 18;

Заводская, 12, 4;

Песчаная, 5, 9, 14;

Индустриальная, 54;

Станкостроительная, 11, 19;

Пушкина, 35, 26;

Советская, 40;

Рашпилевская, 12;

Думенко, 6;

Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46;

Ялтинская, 33;

2-я Пятилетка, 24, 23/2, 25/1, 33;

Чернышевского 1 проезд, 16;

Первомайская, 45, 55, 36;

Достоевского, 40;

Вольная, 256/а;

Фиалковая, 31;

Люберская, 13;

Щедрая, 22;

Приймак, 2/1, 3;

Апельсиновая, 123;

Смородиновая, 5;

Виноградная, 140;

Яблочная, 98;

2-я Трудовая, 1;

Фиалковая, 31;

Большевистская, 17;

Дзержинского, 161;

Новокузнечная, 84, 125, 127;

Садовая, 112, 110;

Промышленная, 90, 94;

Фабричная, 2;

Северная, 395, 389;

Димитрова, 146, 144.

Также с 10:00 до 16:00 ограничат подачу электричества на улице Сормовской, 3/3, 3/7, а с 9:00 до 17:00 свет отключат в с/т Садовод, 2.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 31 марта.