В Краснодаре 21 марта более 70 домов останутся без света. Где отключат электричество?
Краснодарцев предупредили об очередном отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 21 марта отключат электричество.
С 9:00 до 15:30 света не будет по адресам:
- Ковтюха, 169, 204;
- Деповская, 85;
- Ломоносова, 40, 29;
- Московская, 65;
- Новая, 72;
- Ставропольская, 126, 138, 136, 142;
- Кавказская, 84, 68.
«Осенью просим включить, весной — убавить»:
А с 9:00 до 15:00:
- Пластунская, 27;
- Красных Партизан, 210;
- Буденного, 123;
- Южная, 15, 18;
- Заводская, 12, 4;
- Песчаная, 5, 9, 14;
- Индустриальная, 54;
- Станкостроительная, 11, 19;
- Пушкина, 35, 26;
- Советская, 40;
- Рашпилевская, 12;
- Думенко, 6;
- Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46;
- Ялтинская, 33;
- 2-я Пятилетка, 24, 23/2, 25/1, 33;
- Чернышевского 1 проезд, 16;
- Первомайская, 45, 55, 36;
- Достоевского, 40;
- Вольная, 256/а;
- Фиалковая, 31;
- Люберская, 13;
- Щедрая, 22;
- Приймак, 2/1, 3;
- Апельсиновая, 123;
- Смородиновая, 5;
- Виноградная, 140;
- Яблочная, 98;
- 2-я Трудовая, 1;
- Фиалковая, 31;
- Большевистская, 17;
- Дзержинского, 161;
- Новокузнечная, 84, 125, 127;
- Садовая, 112, 110;
- Промышленная, 90, 94;
- Фабричная, 2;
- Северная, 395, 389;
- Димитрова, 146, 144.
Также с 10:00 до 16:00 ограничат подачу электричества на улице Сормовской, 3/3, 3/7, а с 9:00 до 17:00 свет отключат в с/т Садовод, 2.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 31 марта.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 21 марта прогнозируют заморозки.
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