В Краснодаре 19 марта отключат свет. В списке снова много адресов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 марта отключат электричество.



С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Братьев Игнатовых, 1, 1/1, 4-8;

Фрунзе, 65;

Карасунская, 1-23, 2, 2/1, 4-32;

Кубанонабережная, 188;

Алма-Атинская, 1-37, 2/1-12, 41-43;

Харьковская, 83;

Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;

Южная, 7-21, 8-22, 24, 26, 28, 36;

3-й Нефтезаводской проезд, 5;

Буденного, 123;

Крайняя, 18-48;

Зимняя, 1-13, 2-28;

Мичуринская, 1-9, 2-22;

Природная, 9, 10-20, 13-39;

Кирова, 351-353;

Куренная, 55-71;

4-й Зеленый проезд, 1-17, 2-16;

5-й Зеленый проезд, 2-10;

Шишкина, 1-29, 2-28;

3-й проезд Васнецова, 1-7, 21-23;

4-й проезд Васнецова, 5-25;

5-й проезд Васнецова, 1-33;

Становая, 34-36;

Покровская, 8;

Базарная, 63-73;

Ново-донецкая, 36-48;

Есенина, 35;

Соборная, 67-69;

Бейсугская, 37-47, 40-48;

Куликово Поле, 39;

Плодовая, 1-11, 2, 4, 15-19, 18;

Комарова, 1-19, 2-26, 26/1, 32, 58, 60;

Ратной Славы, 35, 37, 58-80;

40-летия Победы, 33, 33/9, 33/10, 33/11, 39/1;

Волховская, 4;

Тверской проезд, 2, 3, 5;

16-й Полевой участок, 1-15;

Парижская, 18/1;

Щербины Федора, 18;

Российская, 138;

Красная, 96-104;

Длинная, 122;

Красноармейская, 48, 63- 73, 77-95, 93;

Пашковская, 77-79, 82-84;

Горького, 107-111, 123;

Орджоникидзе, 39, 41;

Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;

Ставропольская, 230, 232/А.

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С 9:00 до 12:00: проспект Чекистов, 12 С 5:00 до 17:00 электричество отключат на улицах: Производственная, 17;

Бершанской, 321-329, 359, 386-394;

Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9. С 9:00 до 16:00: Дунайская, 54/1. А с 3:00 до 17:00: Игнатова, 51, 53, 55, 57;

Трудовой Славы, 9/1, 13, 15;

Тургенева, 135, 139;

Олимпийская, 1-5, 2, 4, 6, 9-21;

Воровского, 180. Напомним, что в Краснодаре свет будут «планово» отключать весь март.