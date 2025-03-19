В Краснодаре 19 марта отключат свет. В списке снова много адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 марта отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Братьев Игнатовых, 1, 1/1, 4-8;
- Фрунзе, 65;
- Карасунская, 1-23, 2, 2/1, 4-32;
- Кубанонабережная, 188;
- Алма-Атинская, 1-37, 2/1-12, 41-43;
- Харьковская, 83;
- Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;
- Южная, 7-21, 8-22, 24, 26, 28, 36;
- 3-й Нефтезаводской проезд, 5;
- Буденного, 123;
- Крайняя, 18-48;
- Зимняя, 1-13, 2-28;
- Мичуринская, 1-9, 2-22;
- Природная, 9, 10-20, 13-39;
- Кирова, 351-353;
- Куренная, 55-71;
- 4-й Зеленый проезд, 1-17, 2-16;
- 5-й Зеленый проезд, 2-10;
- Шишкина, 1-29, 2-28;
- 3-й проезд Васнецова, 1-7, 21-23;
- 4-й проезд Васнецова, 5-25;
- 5-й проезд Васнецова, 1-33;
- Становая, 34-36;
- Покровская, 8;
- Базарная, 63-73;
- Ново-донецкая, 36-48;
- Есенина, 35;
- Соборная, 67-69;
- Бейсугская, 37-47, 40-48;
- Куликово Поле, 39;
- Плодовая, 1-11, 2, 4, 15-19, 18;
- Комарова, 1-19, 2-26, 26/1, 32, 58, 60;
- Ратной Славы, 35, 37, 58-80;
- 40-летия Победы, 33, 33/9, 33/10, 33/11, 39/1;
- Волховская, 4;
- Тверской проезд, 2, 3, 5;
- 16-й Полевой участок, 1-15;
- Парижская, 18/1;
- Щербины Федора, 18;
- Российская, 138;
- Красная, 96-104;
- Длинная, 122;
- Красноармейская, 48, 63- 73, 77-95, 93;
- Пашковская, 77-79, 82-84;
- Горького, 107-111, 123;
- Орджоникидзе, 39, 41;
- Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
- Ставропольская, 230, 232/А.
«Осенью просим включить, весной — убавить»:
С 9:00 до 12:00:
- проспект Чекистов, 12
С 5:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Производственная, 17;
- Бершанской, 321-329, 359, 386-394;
- Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9.
С 9:00 до 16:00:
- Дунайская, 54/1.
А с 3:00 до 17:00:
- Игнатова, 51, 53, 55, 57;
- Трудовой Славы, 9/1, 13, 15;
- Тургенева, 135, 139;
- Олимпийская, 1-5, 2, 4, 6, 9-21;
- Воровского, 180.
Напомним, что в Краснодаре свет будут «планово» отключать весь март.
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