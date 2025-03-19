В Краснодаре 19 марта отключат свет. В списке снова много адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 марта отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Братьев Игнатовых, 1, 1/1, 4-8;
  • Фрунзе, 65;
  • Карасунская, 1-23, 2, 2/1, 4-32;
  • Кубанонабережная, 188;
  • Алма-Атинская, 1-37, 2/1-12, 41-43;
  • Харьковская, 83;
  • Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;
  • Южная, 7-21, 8-22, 24, 26, 28, 36;
  • 3-й Нефтезаводской проезд, 5;
  • Буденного, 123;
  • Крайняя, 18-48;
  • Зимняя, 1-13, 2-28;
  • Мичуринская, 1-9, 2-22;
  • Природная, 9, 10-20, 13-39;
  • Кирова, 351-353;
  • Куренная, 55-71;
  • 4-й Зеленый проезд, 1-17, 2-16;
  • 5-й Зеленый проезд, 2-10;
  • Шишкина, 1-29, 2-28;
  • 3-й проезд Васнецова, 1-7, 21-23;
  • 4-й проезд Васнецова, 5-25;
  • 5-й проезд Васнецова, 1-33;
  • Становая, 34-36;
  • Покровская, 8;
  • Базарная, 63-73;
  • Ново-донецкая, 36-48;
  • Есенина, 35;
  • Соборная, 67-69;
  • Бейсугская, 37-47, 40-48;
  • Куликово Поле, 39;
  • Плодовая, 1-11, 2, 4, 15-19, 18;
  • Комарова, 1-19, 2-26, 26/1, 32, 58, 60;
  • Ратной Славы, 35, 37, 58-80;
  • 40-летия Победы, 33, 33/9, 33/10, 33/11, 39/1;
  • Волховская, 4;
  • Тверской проезд, 2, 3, 5;
  • 16-й Полевой участок, 1-15;
  • Парижская, 18/1;
  • Щербины Федора, 18;
  • Российская, 138;
  • Красная, 96-104;
  • Длинная, 122;
  • Красноармейская, 48, 63- 73, 77-95, 93;
  • Пашковская, 77-79, 82-84;
  • Горького, 107-111, 123;
  • Орджоникидзе, 39, 41;
  • Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
  • Ставропольская, 230, 232/А.

«Осенью просим включить, весной — убавить»:

С 9:00 до 12:00:

  • проспект Чекистов, 12

С 5:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Производственная, 17;
  • Бершанской, 321-329, 359, 386-394;
  • Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9.

С 9:00 до 16:00:

  • Дунайская, 54/1.

А с 3:00 до 17:00:

  • Игнатова, 51, 53, 55, 57;
  • Трудовой Славы, 9/1, 13, 15;
  • Тургенева, 135, 139;
  • Олимпийская, 1-5, 2, 4, 6, 9-21;
  • Воровского, 180.

Напомним, что в Краснодаре свет будут «планово» отключать весь март.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 19 по 21 марта прогнозируют заморозки.

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