ГК ТОЧНО назвали лидером экостроительства России

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) получил диплом лидера экостроительства в России, а жилые комплексы компании признали соответствующими высоким экологическим стандартам

На Российской строительной неделе в Москве портал ЕРЗ.рф отметил дипломами проекты ведущих застройщиков России, соответствующие высоким классам экостроительства. Сразу четыре жилых комплекса ГК ТОЧНО вошли в реестр эконовостроек, а сама компания удостоилась диплома «Лидер экостроительства России».

ГК ТОЧНО активно внедряет современные технологии для минимизации экологического воздействия: утилизирует и перерабатывает отходы производства,

сохраняет растительность,

внедряет многоуровневое озеленение,

устанавливает зарядные станции для электромобилей

использует безопасные материалы в отделке зданий и благоустройстве общественных пространств.

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«Ответственное отношение к окружающей среде — не просто тренд, а часть нашей стратегии. Экостандарты становятся неотъемлемой частью современного девелопмента. Мы не только строим комфортное жилье, но и формируем экологичную городскую среду», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.