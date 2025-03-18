ГК ТОЧНО назвали лидером экостроительства России

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Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) получил диплом лидера экостроительства в России, а жилые комплексы компании признали соответствующими высоким экологическим стандартам

На Российской строительной неделе в Москве портал ЕРЗ.рф отметил дипломами проекты ведущих застройщиков России, соответствующие высоким классам экостроительства. Сразу четыре жилых комплекса ГК ТОЧНО вошли в реестр эконовостроек, а сама компания удостоилась диплома «Лидер экостроительства России».

Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО активно внедряет современные технологии для минимизации экологического воздействия:

  • утилизирует и перерабатывает отходы производства,
  • сохраняет растительность,
  • внедряет многоуровневое озеленение,
  • устанавливает зарядные станции для электромобилей
  • использует безопасные материалы в отделке зданий и благоустройстве общественных пространств.

Инфинити-бассейн, краснокнижные сосны, видовые террасы:

«Ответственное отношение к окружающей среде — не просто тренд, а часть нашей стратегии. Экостандарты становятся неотъемлемой частью современного девелопмента. Мы не только строим комфортное жилье, но и формируем экологичную городскую среду», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

ГК ТОЧНО продолжит развивать экологические инициативы в строительстве. Компания активно работает над внедрением новых технологий переработки и снижения углеродного следа, а также интеграцией централизованных систем очистки воды с 11 уровнями фильтрации в свои жилые комплексы.

Как писали Юга.ру, краснодарский ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО вошел в топ-3 лучших новостроек России.

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