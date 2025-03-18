В Дагестане четвертый день не могут потушить крупный лесной пожар. Огонь охватил 22 гектара

16 марта огонь охватил 8 га леса, а в тушении участвовали более 120 человек и 14 единиц техники. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной лесного пожара стал человеческий фактор. Местная жительница подожгла на своем участке сухую траву вблизи склона горы. Оттуда огонь перекинулся дальше.



«Любые неосторожные действия с огнем могут привести к необратимым последствиям. Прекрасная дагестанская природа нуждается в бережном отношении, а пожар всегда легче предотвратить, чем потушить», — написал Сергей Меликов.



По данным МЧС региона, 17 марта площадь пожара выросла до 14,6 га. Его продолжали тушить более 150 человек.



«Голос Дагестана» сообщил, что добровольцы, участвующие в ликвидации горения, потребовали привлечь авиацию, так как не справлялись сами. По словам местных жителей, тушение пожара осложняет сильный ветер:



«Большая половина леса сгорела. Нужна авиация. На это невозможно смотреть. Люди ночью там находятся. Физически наземно это невозможно ликвидировать. Рядом есть Хновские озера, можно там набрать воду. Мы обессилены».



Власти Дагестана отреагировали на просьбу жителей. В администрации рассказали, что для тушения пожара в Ахтынском районе привлекут вертолет МЧС России.



18 марта огонь распространился уже на 22 га. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством вылетел на место происшествия.