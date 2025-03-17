Уралсиб запустил вклад с доходностью 22% годовых для новых клиентов

В линейке банка Уралсиб появился новый вклад в рублях для физлиц — «Доход Плюс»

Вклад «Доход Плюс» может открыть новый клиент банка* в рамках пакета услуг Premium — в офисах или интернет-банке «Уралсиб Онлайн». Сумма вклада — от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, доходность — 22% годовых с учетом капитализации процентов. Продление вклада, пополнение и расходование его средств не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты начисляют по ставке 0,01% годовых.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

*Новым клиентом считается: физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Уралсибе или у которого счет открыт менее 30 календарных дней включительно;

клиент — физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней (2 года) до оформления вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Как писали Юга.ру, другой депозит Уралсиба — «Доход» — вошел в топ-10 самых прибыльных вкладов на год по версии портала Банки.ру.