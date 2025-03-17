Жители Ставрополья улыбаются на кассе в среднем на 864 рубля — аналитики

Аналитики выяснили, где жители Ставропольского края чаще всего улыбаются биотерминалам для оплаты и сколько стоила самая дорогая покупка

По данным Юго-Западного Сбербанка, ежемесячно около 11 тысяч жителей Ставрополья оплачивают покупки улыбкой, чаще всего — в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах. Технология оплаты появилась в регионе в конце 2023 года. Сбер установил в крае свыше 15 тысяч биотерминалов.

Как работает оплата улыбкой?



Биотерминал оплаты сканирует уникальные черты лица покупателя. Биометрические данные пользователя (его фото) хранятся в системе в виде цифрового кода в связке с платежным счетом. Алгоритмы распознавания отличают реальные лица от фотографий или видео и учитывают изменения во внешности (смену прически, макияж или наличие бороды). Сумма покупки списывается только после подтверждения личности через камеру.

Как рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбера Роман Чеканов, средний чек оплаты улыбкой в крае — 864 рубля. Самая дорогая покупка в регионе и во всем СКФО составила 275 тысяч рублей.