«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 самых прибыльных вкладов на год

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Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в десятку самых прибыльных годовых вкладов

В исследовании рассматривали вклады с минимальной суммой для открытия до 500 000 рублей в 30 крупнейших банках, представленных на портале к 11 марта 2025 года. Вклад «Доход» Уралсиба занял 9 строчку рейтинга.

При сравнении вкладов эксперты учитывали:

  • процентную ставку (номинальную и эффективную),
  • возможности пополнения и частичного снятия средств,
  • порядок выплаты процентов,
  • наличие опции для повышения процентной ставки,
  • условия досрочного расторжения.

Если банк предлагал выбор между капитализацией и ежемесячной выплатой процентов, в рейтинге учитывали первый вариант.

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Банк сохранил высокие проценты по вкладам с капитализацией на год — до 20,55% годовых, а также на 9 месяцев (271 день) — до 20,80% годовых. При этом по линейке доходность варьируется от 17,5 до 20,8% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, в феврале 2025-го Уралсиб ввел новый срок размещения вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер» — 271 день (9 месяцев).

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