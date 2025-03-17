«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 самых прибыльных вкладов на год

В исследовании рассматривали вклады с минимальной суммой для открытия до 500 000 рублей в 30 крупнейших банках, представленных на портале к 11 марта 2025 года. Вклад «Доход» Уралсиба занял 9 строчку рейтинга.

Если банк предлагал выбор между капитализацией и ежемесячной выплатой процентов, в рейтинге учитывали первый вариант.

Банк сохранил высокие проценты по вкладам с капитализацией на год — до 20,55% годовых, а также на 9 месяцев (271 день) — до 20,80% годовых. При этом по линейке доходность варьируется от 17,5 до 20,8% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).



Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.