В центре Сочи откроют бювет с бесплатной минеральной водой

Мэрия Сочи рассказала об открытии общественного бювета у Зимнего театра

16 марта пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что к началу мая у Зимнего театра откроют бювет с бесплатной водой из минеральных источников «Чвижепсе» и «Пластунская». В феврале там начали реконструкцию. Рабочие обновили фасад и систему водоотведения, заменили сантехнику и благоустроили территорию возле здания.



Еще один бювет планируют открыть в Адлере, а всего их 23.



Читайте также: Большинство пляжей Сочи откроют для купания 1 мая

«Наши природные источники используют в программах восстановления и реабилитации. За год горожане и туристы выпивают почти миллион литров воды из четырех сочинских месторождений. Два муниципальных бювета сейчас в стадии реконструкции, это необходимо после 12 лет эксплуатации», — рассказал глава курорта Андрей Прошунин.



В городской администрации отметили, что лечебные свойства сочинских минеральных вод обусловлены глубиной их залегания и химическим составом. Сейчас используют четыре месторождения: Пластунское, Мамайское, Волконское и Чвижепсинское. Большая часть бюветов находится на территории санаториев и в отелях.



В прошлом году в здравницах Сочи открыли четыре бювета.

Бювет (буфет, распивочное заведение) — специальный павильон, обустроенный над скважиной минерального или артезианского источника или близ него для отпуска питьевой воды. Эти сооружения предохраняют воду от загрязнения и создают удобства для пользования.