В центре Сочи откроют бювет с бесплатной минеральной водой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/50402
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/50402

Мэрия Сочи рассказала об открытии общественного бювета у Зимнего театра

16 марта пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что к началу мая у Зимнего театра откроют бювет с бесплатной водой из минеральных источников «Чвижепсе» и «Пластунская». В феврале там начали реконструкцию. Рабочие обновили фасад и систему водоотведения, заменили сантехнику и благоустроили территорию возле здания.

Еще один бювет планируют открыть в Адлере, а всего их 23.

Читайте также:

«Наши природные источники используют в программах восстановления и реабилитации. За год горожане и туристы выпивают почти миллион литров воды из четырех сочинских месторождений. Два муниципальных бювета сейчас в стадии реконструкции, это необходимо после 12 лет эксплуатации», — рассказал глава курорта Андрей Прошунин.

В городской администрации отметили, что лечебные свойства сочинских минеральных вод обусловлены глубиной их залегания и химическим составом. Сейчас используют четыре месторождения: Пластунское, Мамайское, Волконское и Чвижепсинское. Большая часть бюветов находится на территории санаториев и в отелях.

В прошлом году в здравницах Сочи открыли четыре бювета.

Бювет (буфет, распивочное заведение) — специальный павильон, обустроенный над скважиной минерального или артезианского источника или близ него для отпуска питьевой воды. Эти сооружения предохраняют воду от загрязнения и создают удобства для пользования.

Как писали Юга.ру, авиабилеты на майские праздники в Сочи уже подорожали на 10-15% по сравнению с 2024 годом. Иногда разница в цене превышает 30%.

Здоровье Курорты и туризм общество Сочи

Новости

Фестиваль восточных магнолий. В дендропарке Сочи начался сезон цветения
Над Новороссийском нависли необычные облака мамматусы. Почему они опасны?
Между Сочи и Севастополем запустили новый автобус. Узнали расписание
В Ставропольском крае не будет салюта на 9 мая. Большинство жителей проголосовали против
В центре Сочи откроют бювет с бесплатной минеральной водой
Жители Туапсе жалуются на дым от горящей нефтебазы. Власти рекомендовали носить защитные маски

Лента новостей

В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с теплой, но облачной погоды
Сегодня, 09:34
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с теплой, но облачной погоды
Стройка без остановки
14 марта, 15:35
Стройка без остановки
В чем Краснодарский край обгоняет Россию и какие тренды ждут рынок в 2025 году
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
14 марта, 13:27
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр

Реклама на сайте