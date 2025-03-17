В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с теплой, но облачной погоды
На Кубани в понедельник, 17 марта, ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 17 марта ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха днем — 19-24 °С, на Азовском побережье — 8-13 °С, в горах — 5-10 °С.
На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем — 14-19 °С.
По данным синоптиков, в Краснодаре в понедельник, 17 марта, днем будет около 22 °С.
Напомним, что с 18 марта на Кубани прогнозируют резкое похолодание. В Краснодаре возможен снег при температуре воздуха 6 °С.
Как писали Юга.ру, 17 и 18 марта Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары.