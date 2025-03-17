В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с теплой, но облачной погоды

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

На Кубани в понедельник, 17 марта, ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 17 марта ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 15-20 м/с. 

Температура воздуха днем — 19-24 °С, на Азовском побережье — 8-13 °С, в горах — 5-10 °С. 

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На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем — 14-19 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре в понедельник, 17 марта, днем будет около 22 °С.

Напомним, что с 18 марта на Кубани прогнозируют резкое похолодание. В Краснодаре возможен снег при температуре воздуха 6 °С. 

Как писали Юга.ру, 17 и 18 марта Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары.

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