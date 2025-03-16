ГМР и станица Елизаветинская. В Краснодаре потушили три крупных пожара

В станице Елизаветинской и в Краснодарском лесопарке произошло возгорание сухой растительности

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 15 марта в 16:10 в Краснодарском лесопарке на улице Автолюбителей произошло возгорание на площади 1200 кв. метров. В 17:35 спасатели локализовали пожар, а в 22:21 — полностью потушили.



Для ликвидации возгорания привлекли 13 человек и три единицы техники.

По данным МЦУ, 15 марта в 19:18 в микрорайоне Гидростроителей произошел еще один пожар — на улице Снесарева, 8. Огонь охватил 3000 кв. метров. Его также потушили в 22:21.



К ликвидации пожара привлекли 25 человек и пять единиц техники.

В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в этот же вечер в станице Елизаветинской на улице Яблоневой загорелся камыш. Площадь пожара составила 3000 кв. метров.



В тушению привлекли 30 специалистов и шесть единиц техники. Спустя два часа пожар полностью ликвидировали.