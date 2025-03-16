В Краснодарском крае из-за ремонта изменится график движения электричек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани с 17 по 30 марта не будут курсировать две утренние электрички

Пресс-служба РЖД сообщила, что с 17 по 30 марта в Краснодарском крае будут проводить ремонтные работы. В связи с этим изменится график движения пригородных поездов.

Ретропоезд вернется на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра:

В эти даты не будут курсировать две утренние электрички:

  • Староминская-Тимашевская — Орловка-Кубанская, отправляющаяся в 5:15;
  • Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская, отправляющаяся в 6:00.

Также скорректировано время отправления и прибытия ряда электричек на маршрутах Краснодарского края и Ростовской области.

Железнодорожники просят пассажиров обращать внимание на изменения при планировании поездок.

Как писали Юга.ру, «Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая.

Железная дорога Поезда РЖД Транспорт

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