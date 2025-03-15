До +31 °С тепла. Узнали погоду в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани 15-16 марта будет тепло, но облачно. В отдельных районах пройдет небольшой дождь

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 15-16 марта на Кубани ожидается переменная облачность. В начале выходных осадков не будет, а в конце возможен дождь.

Ветер теплый и слабый, однако местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

«Мартовское лето»:

Температура воздуха ночью — 13-18 °С, днем воздух прогреется до 26-31 °С. В горах ночью — 1-6 °С, днем — 9-14 °С.

На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью — 9-14 °С, днем — 15-20 °С.

В Краснодаре днем в субботу, 15 марта, столбики термометра поднимутся до 25 °С, а в воскресенье, 16 марта, — до 29 °С.

Напомним, что в Краснодарском крае до 16 марта действует штормовое предупреждение о пожароопасности.

Как писали Юга.ру, 18 марта в Краснодаре на смену аномальному теплу придет зимняя погода.

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