До +31 °С тепла. Узнали погоду в Краснодарском крае в выходные

На Кубани 15-16 марта будет тепло, но облачно. В отдельных районах пройдет небольшой дождь

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 15-16 марта на Кубани ожидается переменная облачность. В начале выходных осадков не будет, а в конце возможен дождь.



Ветер теплый и слабый, однако местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью — 13-18 °С, днем воздух прогреется до 26-31 °С. В горах ночью — 1-6 °С, днем — 9-14 °С.



На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью — 9-14 °С, днем — 15-20 °С.



В Краснодаре днем в субботу, 15 марта, столбики термометра поднимутся до 25 °С, а в воскресенье, 16 марта, — до 29 °С.