Снега еще много: горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 13 апреля

На курорте «Роза Хутор» все еще достаточно снега для катания. Горнолыжный сезон планируют завершить не ранее 13 апреля

На «Роза Хутор» ежедневно открывают более 85 км подготовленных горнолыжных трасс на всех склонах, работают основные канатные дороги, горнолыжная школа, пункты проката и другие сервисы.

«Несмотря на то, что первая декада марта в горах Сочи выдалась одной из самых теплых за последние сезоны, у нас сохраняются отличные условия для катания. Благодаря сильным февральским снегопадам, которые принесли на курорт более 120-170 см, снега достаточно для подготовки горнолыжных трасс. Малооблачная погода способствует понижению температуры снега ночью ниже нуля, что хорошо сказывается на подготовке полотна снегоуплотнительной техникой. На северных экспозициях мы практически не видим деградации снежного покрова на подготовленных склонах», — отмечает заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

В этом году горнолыжный сезон на курорте планируют завершить не ранее 13 апреля.

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С 24 по 30 марта на «Роза Хутор» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. Событие объединит профессионалов спорта, любителей активного отдыха и музыки. В этом сезоне для гостей фестиваля соорудили еще более масштабный сноупарк: 100 000 кубометров снега и около 70 эксклюзивных джиббинг-фигур для райдеров любого уровня подготовки.