В Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы на неделю ограничат движение транспорта
Ограничения связаны с ремонтом теплоносителя. Автомобили смогут передвигаться по трамвайным путям
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 8:00 13 марта частично ограничили движение транспорта по одной полосе улицы Дмитриевская Дамба — от Суворова к Садовой. Там ликвидируют утечку подземного теплоносителя.
В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы:
Автомобили могут передвигаться по трамвайным путям.
По данным МЦУ, также ограничили движение пешеходов в районе строения на улице Дмитриевская Дамба, 8, рядом с рестораном.
Завершить работы специалисты планируют до 20 марта включительно.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей.