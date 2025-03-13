В Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы на неделю ограничат движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ограничения связаны с ремонтом теплоносителя. Автомобили смогут передвигаться по трамвайным путям

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 8:00 13 марта частично ограничили движение транспорта по одной полосе улицы Дмитриевская Дамба — от Суворова к Садовой. Там ликвидируют утечку подземного теплоносителя.

В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы:

Автомобили могут передвигаться по трамвайным путям.

По данным МЦУ, также ограничили движение пешеходов в районе строения на улице Дмитриевская Дамба, 8, рядом с рестораном.

Завершить работы специалисты планируют до 20 марта включительно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей.

Автомобили Дороги Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Транспорт

Новости

В Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы на неделю ограничат движение транспорта
Брутальность, фэнтези и старое культовое кино. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Конан-варвар» 1982 года
В Краснодаре за 4 дня до всероссийского старта покажут комедию «Ждун». Фильм снимали в Абрау-Дюрсо
Краснодарцев приглашают на занятие по экологии речи. Что это такое?
Многообразие города. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Перекрестки жизни»
В Сочи и Сириусе зацвела магнолия

Лента новостей

Реклама на сайте