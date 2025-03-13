В Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы на неделю ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с ремонтом теплоносителя. Автомобили смогут передвигаться по трамвайным путям

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 8:00 13 марта частично ограничили движение транспорта по одной полосе улицы Дмитриевская Дамба — от Суворова к Садовой. Там ликвидируют утечку подземного теплоносителя.

В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы: Они должны решить проблему летних пробок

Автомобили могут передвигаться по трамвайным путям.



По данным МЦУ, также ограничили движение пешеходов в районе строения на улице Дмитриевская Дамба, 8, рядом с рестораном.



Завершить работы специалисты планируют до 20 марта включительно.