В санатории Кабардино-Балкарии больше 70 пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Сотрудников ждет суд

Кабардино-Балкария

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

В санатории Нальчика медики много раз использовали одноразовые шприцы

11 марта пресс-служба следственного комитета Кабардино-Балкарии сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении директора одного из частных санаториев Нальчика, врача-невролога и медсестры процедурного кабинета.

Их обвиняют в нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей, и в заражении других лиц ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

СПИД, ВИЧ и все такое:

По данным следствия, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года персонал санатория умышленно допускал многократное использование одноразовых изделий. В учреждении отсутствовали необходимые специалисты, а пациентов не проверяли на острые инфекции.

Из-за действий обвиняемых у 71 пациента санатория выявили острый вирусный гепатит С, в том числе у пяти нашли ВИЧ-инфекцию.

У санатория аннулировали лицензию на осуществление медицинской деятельности. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

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ВИЧ Здоровье Медицина Нальчик Правосудие Следственный комитет Суд

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