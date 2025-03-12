В Сириусе усовершенствовали инфраструктуру связи

Каждый год для туризма или работы в Сириус приезжает около двух миллионов гостей. Местные школы и научные центры ведут электронный документооборот и общаются по видеосвязи с коллегами из других регионов и стран. Согласно исследованию оператора, только с начала года сюда прибыли путешественники из более чем 70 регионов России. Большая часть — из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Казани.