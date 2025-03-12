В Сириусе усовершенствовали инфраструктуру связи

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKskL
Краснодарский край

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  • © Фото Danylo Melnyk, unsplash.com
    © Фото Danylo Melnyk, unsplash.com

Телеком-объекты МегаФона в Сириусе будут одновременно обслуживать большее количество пользователей, а пиковая скорость мобильного интернета достигла 300 Мбит/с

МегаФон установил допоборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон на первой федеральной территории России. Это увеличило скорость передачи данных и емкость сети. Теперь жители и туристы могут разнообразить свободное время и продуктивнее работать. 

Каждый год для туризма или работы в Сириус приезжает около двух миллионов гостей. Местные школы и научные центры ведут электронный документооборот и общаются по видеосвязи с коллегами из других регионов и стран. Согласно исследованию оператора, только с начала года сюда прибыли путешественники из более чем 70 регионов России. Большая часть — из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Место, где лежит олимпийская пыль:

«За год визитеры и жители федеральной территории увеличили объем используемого мобильного интернета на 21%. Мы продолжаем развивать телеком‑инфраструктуру в регионе. Так, в Сириусе пользоваться цифровыми сервисами стало еще комфортнее в ключевых локациях: образовательных центрах, олимпийских объектах, развлекательных площадках, парках и вдоль обновленной Имеретинской набережной», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

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МегаФон Мобильная связь Связь Сириус Сочи Телеком

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