Налог на профессиональный доход для самозанятых в 2025 году: что нужно знать

ИФНС России №1 по Краснодару рассказала, что нужно знать о налоге на профессиональный доход для самозанятых в 2025 году

С 27 ноября 2018 года в России стартовал эксперимент по внедрению нового налогового режима для самозанятых — «Налог на профессиональный доход». Этот режим действует на всей территории страны.

Однако есть исключения, и вид деятельности, условия ее ведения или сумма дохода не должны попадать в перечень запретов, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона № 422-ФЗ.

Использовать новый режим могут физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые:

Какие ставки налога?

Ставки налога зависят от того, кому вы продаете свои товары, работы или услуги:

Если вы продаете что-то физическим лицам, ставка налога составляет 4%.

Если вы работаете с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, ставка увеличивается до 6%.

Налоговый период — один календарный месяц. Первый налоговый период начинается с момента регистрации физлица как налогоплательщика и завершается в конце следующего месяца.