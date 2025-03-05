Налог на профессиональный доход для самозанятых в 2025 году: что нужно знать

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ИФНС России №1 по Краснодару рассказала, что нужно знать о налоге на профессиональный доход для самозанятых в 2025 году

С 27 ноября 2018 года в России стартовал эксперимент по внедрению нового налогового режима для самозанятых — «Налог на профессиональный доход». Этот режим действует на всей территории страны.

Кто может применять этот налог?

Использовать новый режим могут физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые:

  • не имеют работодателя.
  • не привлекают наемных сотрудников.

Однако есть исключения, и вид деятельности, условия ее ведения или сумма дохода не должны попадать в перечень запретов, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона № 422-ФЗ.

Какие ставки налога?

Ставки налога зависят от того, кому вы продаете свои товары, работы или услуги:

  • Если вы продаете что-то физическим лицам, ставка налога составляет 4%.
  • Если вы работаете с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, ставка увеличивается до 6%.

Налоговый период — один календарный месяц. Первый налоговый период начинается с момента регистрации физлица как налогоплательщика и завершается в конце следующего месяца.

Минимум 100 рублей в сутки:

Что еще важно знать?

Налоговая декларация по этому налогу не требуется. Всю необходимую информацию можно найти в разделе «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте ФНС России (nalog.gov.ru).

Как писали Юга.ру, турбизнесу в зоне разлива мазута хотят отсрочить уплату налогов и страховки.

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